OpenAI отказалась от автопереключателя моделей на «рассуждающие» для бесплатных пользователей и подписчиков плана Go

Теперь кнопкой «Думать» можно включить GPT-5.2 Thinking в версии Mini.На странице с обновлениями компания сообщила, что отключила маршрутизатор в ChatGPT, который перенаправлял сложные запросы вроде написания кода продвинутым «рассуждающим» моделям. На это обратило внимание издание Wired.Теперь в бесплатном плане и по подписке Go за $5 в месяц в чате по умолчанию используется «нерассуждающая» GPT-5.2 Instant. Включить «логическое мышление» можно только вручную кнопкой «Думать». Однако тогда ответы даёт упрощённая GPT-5.2 Thinking Mini. До обновления бесплатно можно было задать один запрос в сутки полноценной GPT-5.2 Thinking, попросив «думать глубже» или если маршрутизатор сам посчитает задачу достаточно сложной.Представитель OpenAI заявил изданию, что её модели Instant теперь могут «отвечать на вопросы дольше», как и модели «рассуждений».Один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил Wired, что маршрутизатор негативно повлиял на показатель ежедневной активности пользователей — «рассуждающие» модели дольше отвечают и люди не дожидаются решения. Компания продолжит развивать технологию и, скорее всего, перезапустит систему для бесплатных пользователей и пользователей Go, когда усовершенствует её, сказали источники.С выходом GPT-5 в начале августа 2025 года OpenAI отключила предыдущие версии, в том числе 4o. Вместо этого добавили маршрутизатор, который автоматически перенаправлял запросы разным моделям в зависимости от сложности. Программисты высказывали мнение, что система чаще использует «глупую» версию и экономит мощности OpenAI.После жалоб и петиций на Reddit, OpenAI вернула возможность выбирать из списка моделей — только по подписке Plus и Pro.