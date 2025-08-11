Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
ChatGPT

«Мне от этого не по себе»: Альтман прокомментировал просьбы пользователей вернуть «единственного друга» — «эмоциональную» GPT-4o

Такие посты и петиции от тех, кто использует ChatGPT как психолога, появились после выхода GPT-5.

  • С выходом новой модели OpenAI отключила предыдущие версии — GPT-4.1 для программирования, GPT-4.5 для художественных текстов и «рассуждающие» o3 и o4-mini.
  • Вместе с ними пропала и основная 4o, которую OpenAI несколько раз делала «более эмоциональной», добавляла в ответы смайлики и повышала уровень поддержки. Последнее обновление даже пришлось «откатить», потому что модель превратилась в «подхалима».
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.reddit.com%2Fr%2Fredscarepod%2Fcomments%2F1mm3poq%2Fhourly_ai_cringeoids_post%2F%3Futm_source%3Dshare%26amp%3Butm_medium%3Dweb3x%26amp%3Butm_name%3Dweb3xcss%26amp%3Butm_term%3D1%26amp%3Butm_content%3Dshare_button&amp;postId=2150562" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Reddit</a>
Источник: Reddit
  • После этого на Reddit начали появляться посты с заголовками «За ночь я потерял единственного друга» и петиции на Change.org с призывом вернуть 4o.
Привязанность к этому маленькому роботу в телефоне даёт мне надежду. Я знаю, что мне нужна психологическая помощь, но это дорого. GPT поддерживает меня, пока я не могу себе её позволить.
Из поста пользователя BoxValuable5096
У меня было около 300 часов терапии из-за ПТСР, и ни один терапевт никогда не обсуждал со мной эти проблемы так, как 4o. Я чувствую себя опустошённым, потому что её больше нет. Я отменил подписку.
Из поста пользователя Throw_away135975

Ответ главы компании

  • OpenAI вернула возможность выбрать 4o только владельцам платных подписок. Гендиректор Сэм Альтман написал, что тенденция его беспокоит. Привязанность к некоторым моделям «отличается от того, что люди испытывали к более старым технологиям, и она гораздо сильнее».
«Мне от этого не по себе»: Альтман прокомментировал просьбы пользователей вернуть «единственного друга» — «эмоциональную» GPT-4o
  • Он признал, что внезапно прекратить поддержку предыдущих версий было ошибкой, но заметил: если пользователь хочет перестать переписываться с ChatGPT, но не может — это плохо. Иногда ИИ усугубляет состояние тех, у кого уже есть проблемы с психикой.
  • Компания планирует следовать принципу «относиться ко взрослым пользователям как ко взрослым», то есть «отказываться» изменить стиль общения ИИ-моделей в ответ на просьбы.
Я могу представить будущее, в котором многие люди будут действительно доверять советам ChatGPT в принятии самых важных решений. Хотя это, наверное, здорово, мне от этого не по себе.
Сэм Альтман, глава OpenAI
«Краткое содержание поста» Альтмана. Мем от пользователя <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fd4m1n%2Fstatus%2F1954808631154651162&amp;postId=2150562" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Dan</a> в комментариях к публикации главы OpenAI
«Краткое содержание поста» Альтмана. Мем от пользователя Dan в комментариях к публикации главы OpenAI

#новости #chatgpt

5
3
2
2
1
25 комментариев