Такие посты и петиции от тех, кто использует ChatGPT как психолога, появились после выхода GPT-5.С выходом новой модели OpenAI отключила предыдущие версии — GPT-4.1 для программирования, GPT-4.5 для художественных текстов и «рассуждающие» o3 и o4-mini.Вместе с ними пропала и основная 4o, которую OpenAI несколько раз делала «более эмоциональной», добавляла в ответы смайлики и повышала уровень поддержки. Последнее обновление даже пришлось «откатить», потому что модель превратилась в «подхалима».Источник: RedditПосле этого на Reddit начали появляться посты с заголовками «За ночь я потерял единственного друга» и петиции на Change.org с призывом вернуть 4o.Привязанность к этому маленькому роботу в телефоне даёт мне надежду. Я знаю, что мне нужна психологическая помощь, но это дорого. GPT поддерживает меня, пока я не могу себе её позволить.Из поста пользователя BoxValuable5096У меня было около 300 часов терапии из-за ПТСР, и ни один терапевт никогда не обсуждал со мной эти проблемы так, как 4o. Я чувствую себя опустошённым, потому что её больше нет. Я отменил подписку.Из поста пользователя Throw_away135975Ответ главы компанииOpenAI вернула возможность выбрать 4o только владельцам платных подписок. Гендиректор Сэм Альтман написал, что тенденция его беспокоит. Привязанность к некоторым моделям «отличается от того, что люди испытывали к более старым технологиям, и она гораздо сильнее».Он признал, что внезапно прекратить поддержку предыдущих версий было ошибкой, но заметил: если пользователь хочет перестать переписываться с ChatGPT, но не может — это плохо. Иногда ИИ усугубляет состояние тех, у кого уже есть проблемы с психикой.Компания планирует следовать принципу «относиться ко взрослым пользователям как ко взрослым», то есть «отказываться» изменить стиль общения ИИ-моделей в ответ на просьбы.Я могу представить будущее, в котором многие люди будут действительно доверять советам ChatGPT в принятии самых важных решений. Хотя это, наверное, здорово, мне от этого не по себе.Сэм Альтман, глава OpenAI«Краткое содержание поста» Альтмана. Мем от пользователя Dan в комментариях к публикации главы OpenAI#новости #chatgpt