OpenAI увеличила число запросов к «рассуждающей» GPT-5 для подписчиков Plus — до 3000 в неделю

Для всех остальных пользователей лимиты тоже «существенно» повысят.Компания увеличила число доступных сообщений в неделю с 200 до 3000 для подписчиков плана Plus за $20 в месяц. «Вскоре все лимиты для моделей будут выше, чем до выхода GPT-5», — написал глава компании Сэм Альтман в X. С 7 августа 2025 года пользователи без подписки могли давать «рассуждающей» GPT-5 Thinking один запрос в день.Сейчас в режиме «рассуждений» без подписки доступна GPT-5 Thinking Mini, её лимиты выше, чем один запрос в день. Скриншот vc.ruOpenAI планирует дать подписчикам Plus «очень небольшое количество запросов к [рассуждающей] GPT-5 Pro» в месяц. Сейчас она доступна только пользователям плана Pro за $200 в месяц.Это происходит, потому что люди стали «чаще» включать режим «рассуждений»: среди бесплатных пользователей число таких запросов выросло с 1% до 7%, а среди пользователей Plus — с 7% до 24%.Также Альтман ответил в комментариях, что все платные подписчики уже могут «вернуть» предыдущую GPT-4o в настройках.В ChatGPT теперь можно увидеть, какая модель выполняла запрос, наведя курсор на значок стрелки для новой генерации ответа. Чтобы включить «рассуждающую» версию, нужно попросить «подумать над ответом».Также есть кнопка «Получить быстрый ответ», при нажатии включается базовая GPT-5.#новости #gpt5