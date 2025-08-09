Сэм Альтман признал проблемы при запуске GPT-5 после жалоб пользователей на качество ответов новой модели

А также пообещал вернуть подписчикам ChatGPT Plus возможность использовать модель 4o.«Из болтливого друга он превратился в человека, которого раздражает, что я задаю ему вопросы. Ненавижу это» GPT-5 компания представила 7 августа 2025 года. Разработчики заявили, что она превосходит предыдущие модели в бенчмарках, быстрее отвечает и меньше «галлюцинирует», а также назвали её самой мощной моделью OpenAI «для разработчиков».Одним из нововведений в ChatGPT также стал отказ от ручного выбора моделей: бот начал сам определять, какой режим использовать для ответа.После перехода на GPT-5 пользователи начали массово жаловаться на качество работы новой модели. Некоторые отмечали, что ответы стали короче — даже при творческих запросах, а общий тон модели стал резким и отрывистым, и больше напоминает «перегруженного работой секретаря».Часть пользователей оказалась разочарована тем, что OpenAI оставила только GPT-5 и убрала возможность выбирать другие модели. Один из комментаторов на Reddit предложил обходить это с помощью просьбы «сэмулировать модель 4o» — по его словам, это срабатывает в 90% случаев.Вечером 8 августа ситуацию прокомментировал глава OpenAI Сэм Альтман. Он признал, что запуск GPT-5 прошёл с большим количеством проблем, чем ожидалось, и заявил, что компания работает над исправлениями.В частности, Альтман пообещал, что GPT-5 станет «умнее» после устранения ошибки автопереключения между режимами работы модели. Пользователи также смогут увидеть, какая именно версия используется для ответа, а ручную активацию функции «мышления» вернут в интерфейс.Помимо этого, подписчики ChatGPT Plus снова смогут использовать модель 4o. OpenAI будет анализировать статистику, чтобы оценивать актуальность старых моделей.#новости