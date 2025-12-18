Luma AI выпустила модель Ray3 Modify для редактирования видео

Она доступна на платформе Dream Machine.Источник здесь и далее: Luma AIRay3 Modify лучше воссоздаёт физику движений и «сохраняет цельность повествования» и «аутентичность» исходного пользовательского контента, рассказала Luma AI.Исходник здесь и в трех примерах ниже — в левом верхнем углуВ DreamMachine можно также указать, с какого по какой кадр нужно внести изменения и какие. В одном из своих примеров разработчики определили, на каком моменте сделать руку ледяной и к какому кадру она должна загореться.Чтобы заменить одного героя в ролике на другого, можно приложить референс. Для смены обстановки достаточно текстового промпта с описанием сцены.В сентябре 2025 года Luma AI выпустила «рассуждающую» модель Ray3 для генерации видео по тексту, картинке или ролику — с поддержкой HDR и режимом «Черновик» для быстрых итераций.В ноябре стартап привлёк $900 млн. Раунд возглавила ИИ-компания Humain Суверенного фонда Саудовской Аравии. В финансировании также участвовали венчурная структура производителя микросхем AMD, Andreessen Horowitz, Amplify Partners и Matrix Partners.#новости #luma