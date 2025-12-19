Anthropic открыла доступ к агентному расширению для Chrome на базе Claude

Также добавили интеграцию с ИИ-помощником для написания кода.Источник: AnthropicКомпания вывела ИИ-агента для браузера из режима закрытого бета-тестирования. Claude работает как расширение для Chrome, может выполнять действия на сайтах от имени пользователя, анализировать информацию во вкладках и редактировать документы.Anthropic также интегрировала ИИ-агента для проверки и отладки кода Claude Code. Он может давать подсказки во время работы в терминале.Расширение доступно для подписчиков всех платных тарифов. В планах Teams и Enterprise администраторы могут включать или отключать расширение для всей организации и настраивать списки запрещённых сайтов.Компания начала тестировать расширение среди 1000 пользователей в августе 2025 года, чтобы усовершенствовать механизмы безопасности — Claude не распознавал скрытые вредоносные инструкции в письмах.В начале июня 2025 года The Browser Company представила бета-версию ИИ-браузера Dia. В июле свой ИИ-браузер Comet запустила Perplexity. OpenAI выпустила браузер ChatGPT Atlas с агентными функциями в октябре 2025-го.#новости