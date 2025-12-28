Более 20% роликов в рекомендациях новых пользователей на YouТube сгенерированы — The Guardian

Больше всего ИИ-контент создают в странах, где средняя зарплата ниже суммы, которую можно заработать на YouTube, и есть «относительная свобода доступа к соцсетям». «В основном это страны со средним уровнем дохода, такие как Украина, много людей в Индии, Кении, Нигерии и немало в Бразилии. Также можно увидеть Вьетнам», — рассказал The Guardian журналист Макс Рид.