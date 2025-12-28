Более 20% роликов в рекомендациях новых пользователей на YouТube сгенерированы — The Guardian

Такой контент суммарно приносит авторам около $117 млн в год.Источник: @mpmindsБолее 20% видео, которые YouTube показывает в рекомендациях новым пользователям, — «ИИ‑слоп», то есть полностью сгенерированный контент, пишет The Guardian.Как показало тестирование на новом аккаунте, из первых 500 рекомендованных роликов 104 сгенерированы. Ещё треть составляет брейнрот-контент — низкокачественные ролики из слайдов или чужих переиспользованных видео.ИИ-контент, по оценкам, суммарно приносит авторам порядка $117 млн в год. Исследователи компании Kapwing проанализировали 15 тысяч популярных каналов на YouTube из топ‑100 в каждой стране. 278 из них выкладывают исключительно сгенерированные видео. Вместе они набрали свыше 63 млрд просмотров и 221 млн подписчиков.Самый популярный канал в исследовании – индийский Bandar Apna Dos с 2,45 млн подписчиков и 2,4 млрд общих просмотров. Он публикует видео с антропоморфной макакой. По оценкам, канал может приносить до $4,25 млн.Скриншот vc.ruБольше всего ИИ-контент создают в странах, где средняя зарплата ниже суммы, которую можно заработать на YouTube, и есть «относительная свобода доступа к соцсетям». «В основном это страны со средним уровнем дохода, такие как Украина, много людей в Индии, Кении, Нигерии и немало в Бразилии. Также можно увидеть Вьетнам», — рассказал The Guardian журналист Макс Рид.При этом почти 10% самых быстрорастущих каналов на YouTube активно используют ИИ-инструменты, несмотря на усилия компании по ограничению «неаутентичного» контента.По версии американского словаря Merriam-Webster, слоп в значении «низкокачественный генеративный контент» стало словом 2025 года.Источник: YouTubeАся КарповаAI11 июляYouTube лишит монетизации создателей «неаутентичного» контента — речь может идти о сгенерированных роликах, пишут СМИ При этом компания всё ещё разрешает «улучшать» видео с помощью ИИ.#новости