Из Thinking Machines Lab Миры Мурати продолжают уходить сотрудники, а стартап испытывает трудности с привлечением нового раунда инвестиций — Sources

Накануне компанию покинули два сооснователя. Глава Thinking Machines Lab Мира Мурати. Источник: Getty ImagesЕщё несколько сотрудников Thinking Machines Lab ведут переговоры о переходе в OpenAI, и как минимум двое уже уволились из компании. Об этом со ссылкой на источники пишет журналист и автор рассылки Sources Алекс Хит.По словам собеседников, у стартапа нет чёткой продуктовой и бизнес-стратегии, а в последние несколько месяцев он испытывает трудности с привлечением нового раунда финансирования. В ноябре 2025 года Bloomberg писало, что ведёт переговоры об инвестициях при оценке в $50 млрд.15 января 2026-го глава Thinking Machines Lab Мира Мурати объявила об уходе Баррета Зофа — сооснователя и технического директора компании. После этого директор OpenAI по работе с приложениями Фиджи Симо написал, что компания рада приветствовать среди сотрудников Зофа, Люка Метца и Сэма Шёнхольца. Метц — также соучредитель Thinking Machines Lab, Шёнхольц — один из сотрудников.Wired со ссылкой на источники рассказало две версии ухода Зофа из стартапа. По одной из них, сооснователь Thinking Machines Lab передал конфиденциальную информацию конкуренту, после чего Мурати его уволила. По другой, увольнение стало результатом разногласий по поводу будущего компании.Thinking Machines Lab — стартап бывшего техдиректора OpenAI Миры Мурати. В июле 2025 года он закрыл раунд на $2 млрд при оценке $12 млрд.В октябре компания представила первый продукт — API на Python для дообучения языковых моделей. Само дообучение будет проходить на мощностях компании. Она же будет следить за сбоями.#новости #thinkingmachineslab