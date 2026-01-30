Universal Music Group и Concord подали иск к Anthropic о нарушении авторских прав на более чем 20 тысяч произведений

Потенциальный ущерб истцы оценили в $3 млрд.ABKCO, Universal Music Group и Concord заявили, что Anthropic незаконно скопировала более 700 их произведений, включая тексты и ноты песен, и нарушила права ещё на «тысячи» других работ, пишет Reuters.Потенциальную компенсацию издательства оценили в более чем $3 млрд и заявили, что это один из самых крупных не коллективных исков о нарушении авторских прав в США. Anthropic не ответила на запрос о комментарии.Иск подала та же юридическая команда, что и в коллективном иске авторов книг против Anthropic, указывает TechCrunch. Тогда суд в США признал, что использование книг, защищённых авторским правом, для обучения моделей законно.Но скачивание «пиратских» копий книг и хранение их посчитал нарушением. Anthropic договорилась об урегулировании иска и согласилась выплатить авторам $1,5 млрд. В поданном иске музыкальных издательств говорится, что эти книги содержали как минимум 714 текстов и нот их произведений, пишет Reuters.Universal Music, ABKCO и Concord уже подавали иск к Anthropic в 2023 году, обвиняя компанию в незаконном использовании защищенных авторским правом текстов песен для обучения чат-бота Claude. #новости #anthropic