Таня Боброва
AI

ElevenLabs привлёк $500 млн при оценке в $11 млрд

Оценка выросла более чем втрое за год.

  • Компания рассказала о привлечении инвестиций в раунде D, который возглавила Sequoia Capital. Среди других инвесторов —Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Iconiq и прочие.

    Компания планирует направить инвестиции на дальнейшие исследования, разработки и международную экспансию.

  • Стартап более чем втрое увеличил свою оценку: в январе 2025 года он привлёк $180 млн при оценке в $3,3 млрд. В январе 2024-го — $80 млн при оценке в $1,1 млрд. С момента основания в 2022 году компания суммарно привлекла $781 млн.

  • ElevenLabs запустили бывший ML-инженер Google Пётр Дабковски и выходец из Palantir Мати Станишевски. Стартап начинал с разработки модели для преобразования текста в речь и стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки.

  • В 2025 году он среди прочего представил первую модель для преобразования речи в текст, сервис генерации музыки к видео, редактор видео Studio 3.0 с ИИ-инструментами для обработки звука и голоса, голосового помощника 11ai для подключения к сторонним приложениям.

Валерия Ильина
AI
Нейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков
От редакции
Текст обновлён 19 ноября 2025 года.

Сервис сделает дубляж, озвучит аудиокнигу и сгенерирует подкаст из текста.

Нейросеть ElevenLabs для озвучки текста: обзор и инструкция для новичков

