ElevenLabs привлёк $500 млн при оценке в $11 млрд

Компания рассказала о привлечении инвестиций в раунде D, который возглавила Sequoia Capital. Среди других инвесторов —Lightspeed Venture Partners, Andreessen Horowitz, Iconiq и прочие. Компания планирует направить инвестиции на дальнейшие исследования, разработки и международную экспансию.

Стартап более чем втрое увеличил свою оценку: в январе 2025 года он привлёк $180 млн при оценке в $3,3 млрд. В январе 2024-го — $80 млн при оценке в $1,1 млрд. С момента основания в 2022 году компания суммарно привлекла $781 млн.

ElevenLabs запустили бывший ML-инженер Google Пётр Дабковски и выходец из Palantir Мати Станишевски. Стартап начинал с разработки модели для преобразования текста в речь и стал известен благодаря функции «нейродубляжа» видео на разные языки.