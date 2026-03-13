Китайская ByteDance развернёт в Малайзии вычислительные мощности на основе процессоров Blackwell от Nvidia — WSJ

Экспорт процессоров Nvidia в КНР ограничивают как США, так и власти Китая.Компания сотрудничает с Aolani Cloud из Юго-Восточной Азии, чтобы развернуть в Малайзии около 500 вычислительных систем на базе процессоров Blackwell от Nvidia, пишет WSJ со ссылкой на источники. Всего они содержат около 36 тысяч чипов.Закупка оборудования обойдётся ByteDance примерно в $2,5 млрд или больше. Вычислительные мощности нужны компании для исследований и разработок за пределами Китая — чтобы удовлетворить спрос со стороны иностранных клиентов.В Aolani сообщили Reuters, что соблюдают все правила экспортного контроля и «стремятся предоставлять услуги компаниям по всему миру».В январе 2026 года власти Китая разрешили Alibaba, Tencent и ByteDance закупить чипы H200 у Nvidia, но обязали их приобрести вдобавок процессоры местного производства, писало Bloomberg. Но ByteDance отказалась — её не устроили условия.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай.Вслед за этим FT сообщило, что китайские регуляторы решили ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. По данным издания, правительство КНР хочет добиться полной независимости в сфере полупроводников.В январе 2026 года власти США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов.В ответ власти Китая «фактически запретили» ввоз в страну чипов Nvidia H200, сообщало Reuters. При этом, по данным Nikkei Asia, в стране работали над правилами, определяющими, сколько процессоров китайские компании могут покупать у иностранных производителей.#новости #bytedance #nvidia