Xiaomi выпустила флагманскую ИИ-модель — ещё до анонса она возглавила топ OpenRouter и породила слухи о DeepSeek V4

Модель разработана для агентных задач.Модель возглавляет рейтинг OpenRouterXiaomi представила свою флагманскую модель MiMo-V2-Pro, которую называет «мозгом» для ИИ-агентов.Модель впервые появилась 11 марта 2026 года на платформе OpenRouter под кодовым названием Hunter Alpha без указания разработчика. OpenRouter — агрегатор нейросетей с доступом к API-ключам. В нём нейросеть заняла первое место по использованию, обогнав DeepSeek V3.2, Gemini 3 и Claude Sonnet 4.6. На этом фоне появились слухи, что это новая модель DeepSeek, пишет Reuters.У MiMo-V2-Pro 1 трлн параметров и контекстное окно в 1 млн токенов. В тестах независимых исследователей из Artificial Analysis модель занимает восьмое место после GPT-5.2 и GLM-5 от Z.ai. В собственных тестах компании приближается по уровню к Claude Sonnet 4.5.Источник: Artificial Analysis Источник: XiaomiМодель доступна в бесплатном чат-боте MiMo Chat и автономном ИИ-агенте MiMo Claw. MiMo-V2-Pro также доступна через API Xiaomi по цене $1 и $3 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно при условии использования до 256 тысяч токенов. Свыше этого показателя — $2 и $6 соответственно.Команду по разработке ИИ-моделей Xiaomi MiMo возглавляет бывший исследователь DeepSeek Ло Фули.Запуск новой «рассуждающей» DeepSeek-R2 планировался на май 2025 года. В августе Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что он откладывается из-за «постоянных проблем» с чипами Huawei Ascend. Качество ответов не устраивает гендиректора Лян Вэньфэна, и у компании нет точных сроков выхода нейросети. Первую версию R1 она выпустила осенью 2024 года.Ася КарповаAI10.12.2025