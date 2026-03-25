OpenAI закроет сервис Sora для генерации видео

И разорвёт сделку с Disney на $1 млрд, говорят СМИ. Источник: ReutersОт этом команда Sora сообщила в X. Причины она не раскрыла, пообещав позднее рассказать о сроках закрытия и способах сохранить сгенерированный контент.Изданию Cnet компания пояснила, что разработчики Sora займутся исследованиями в области симуляции мира для робототехники. По словам источников Reuters, сотрудники не знали о закрытии и «были удивлены», когда им сообщили об этом. Как пишет WSJ, этот шаг — часть переориентации бизнеса OpenAI на инструменты для программирования перед предстоящим IPO. Кроме отключения Sora компания также откажется от функций генерации видео в ChatGPT.Также она расторгнет сделку с Disney на $1 млрд, пишет FT. В рамках неё в Sora должны были появиться персонажи Disney, Marvel, Pixar и «Звёздных войн». Как отмечает газета, Sora столкнулась с низким спросом и «сложными экономическими условиями».OpenAI представила генератор видео Sora в феврале 2024 года. В сентябре 2025-го — Sora 2 и приложение для iOS. Сначала доступ давали по приглашениям, потом их упразднили.Ася КарповаAI01.10.2025