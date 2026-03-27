Apple планирует добавить в Siri выбор сторонних ИИ-помощников, помимо Gemini — Bloomberg

Обновление могут представить в июне 2026 года.Источник: AppleInsiderВ iOS 27 компания собирается разрешить подключать к Siri ИИ-модели от сторонних разработчиков, в том числе Google и Anthropic, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. С момента выхода iOS 18.2 в конце 2024 года Siri перенаправляет сложные запросы ChatGPT.Интеграция с голосовым помощником и другими ИИ-функциями Apple Intelligence будет доступна для приложений, установленных из App Store. Пользователи смогут выбирать, какая модель будет обрабатывать запрос.Apple покажет новую функцию на Всемирной конференции разработчиков WWDC в июне 2026 года, если планы не изменятся, пишет Bloomberg.Компания представила ИИ-систему Apple Intelligence в июне 2024 года. Тогда же она начала рекламировать «персонализированную», «поумневшую» Siri, но так и не представила обновление. 12 января 2026 года Apple подтвердила, что будет использовать Gemini в версии Siri следующего поколения.Полина ЛааксоМаркетинг04.08.2025Google подшутила над Apple за так и не выполненное обещание улучшить Siri и предложила владельцам iPhone «просто сменить смартфон» в предрелизной рекламе своего Pixel 10 Презентация новых устройств из линейки Pixel состоится 20 августа 2025 года.#новости