Ася Карпова
AI

Apple планирует добавить в Siri выбор сторонних ИИ-помощников, помимо Gemini — Bloomberg

Обновление могут представить в июне 2026 года.

Источник: AppleInsider
  • В iOS 27 компания собирается разрешить подключать к Siri ИИ-модели от сторонних разработчиков, в том числе Google и Anthropic, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. С момента выхода iOS 18.2 в конце 2024 года Siri перенаправляет сложные запросы ChatGPT.
  • Интеграция с голосовым помощником и другими ИИ-функциями Apple ‌Intelligence будет доступна для приложений, установленных из App Store. Пользователи смогут выбирать, какая модель будет обрабатывать запрос.
  • Apple покажет новую функцию на Всемирной конференции разработчиков WWDC в июне 2026 года, если планы не изменятся, пишет Bloomberg.

  • Компания представила ИИ-систему Apple Intelligence в июне 2024 года. Тогда же она начала рекламировать «персонализированную», «поумневшую» Siri, но так и не представила обновление. 12 января 2026 года Apple подтвердила, что будет использовать Gemini в версии Siri следующего поколения.

