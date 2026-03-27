Apple планирует добавить в Siri выбор сторонних ИИ-помощников, помимо Gemini — Bloomberg

Компания представила ИИ-систему Apple Intelligence в июне 2024 года. Тогда же она начала рекламировать «персонализированную», «поумневшую» Siri, но так и не представила обновление. 12 января 2026 года Apple подтвердила, что будет использовать Gemini в версии Siri следующего поколения.