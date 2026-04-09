Google добавила в Gemini «Блокноты» — папки для организации чатов и файлов разных проектов

Чат-бот в рамках блокнота запомнит источники, их контекст и инструкции. Источник: 9To5Google «Блокноты» позволяют организовать проекты в отдельном пространстве в Gemini — в них можно вести чаты, в которых сохраняется контекст из источников, файлов, а также кастомные инструкции, сообщает Google.Их можно использовать, например, для планирования поездки, изучения нового хобби, создания бизнес-плана или подготовки к экзамену, отмечает компания.Чтобы использовать функцию, нужно войти в свою учётную запись, открыть Gemini и в меню выбрать раздел «Блокноты». Затем можно указать название блокнота, ввести запрос и добавить источники: файлы и сайты.В проект можно перенести и существующие чаты — для этого нужно найти их в меню, нажать на «Ещё» рядом с их названием и выбрать кнопку «Добавить в блокнот».Функция не поддерживается в Великобритании, Европейской экономической зоне и Швейцарии. Также Gemini не работает в России. Папки можно создавать бесплатно.Раздел «Проекты» добавили в ChatGPT в 2024 году. С сентября 2025-го они доступны бесплатно всем пользователям, но делиться ими могут только подписчики плана Business за $25 в месяц. В апреле 2025 года аналогичные папки Workspaces появились в Grok. Они бесплатные. «Проекты» в Claude доступны пользователям тарифных планов Pro и Team за $17 и $25 в месяц соответственно.#новости #gemini