Бывший исследователь Google DeepMind привлёк $1,1 млрд на свою ИИ-лабораторию при оценке в $5 млрд — он запустил её пять месяцев назад

По словам компании, это привлечение средств стало рекордным в Европе среди посевных раундов.Дэвид Сильвер, бывший руководитель отдела обучения с подкреплением в Google DeepMind и профессор в Университетском колледже Лондона, закрыл посевной раунд инвестиций для своего ИИ-стартапа Ineffable Intelligence. Об этом пишет Quartz.Компания привлекла $1,1 млрд при оценке в $5,1 млрд. Лид-инвесторами стали Sequoia Capital и Lightspeed Venture Partners, в раунде также участвовали Nvidia, Google, Index Ventures, DST Global и государственный суверенный фонд ИИ Великобритании.Ineffable Intelligence основан в ноябре 2025 года в Лондоне. Заявленная миссия стартапа — создать «суперученика» (superlearner), то есть ИИ-систему, которая получает знания через собственный опыт, а не из собранных человеком данных. Продукта и выручки пока нет. В команде топ-менеджеров — ещё трое выходцев из DeepMind, добавляет Bloomberg.Как пишет Quartz, Сильвер проработал в Google DeepMind больше десяти лет. Там он руководил разработкой AlphaGo (ИИ-система впервые обыграла чемпиона мира в игре го), AlphaZero и AlphaStar.Bloomberg отмечает: инвесторы активно поддерживают ИИ-лаборатории, которые запускают ведущие исследователи, — часто, даже если у тех нет ни продукта, ни бизнес-плана. Среди таких примеров — стартап Advanced Machine Intelligence бывшего руководителя ИИ-отдела Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Яна Лекуна, Safe Superintelligence Ильи Суцкевера, World Labs «крёстной матери» нейросетей Фэй-Фэй Ли.#новости