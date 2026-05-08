Полина Лааксо
AI

«Не проспонсируем — пойдут к Amazon, попутно обсирая нас и Azure»: как в Microsoft рассуждали о поддержке OpenAI ещё до выхода GPT-3

В 2017-2018 годах.

Сэм Альтман и Кевин Скотт. Источник фото: Getty Images
Сэм Альтман и Кевин Скотт. Источник фото: Getty Images
  • 28 апреля 2026 года в США начался суд по иску соучредителя OpenAI Илона Маска к двум другим её сооснователям — Сэму Альтману и Грегу Брокману. Предприниматель убеждён, что они пренебрегли первоначальной целью «разработать ИИ во благо человечества» ради прибыли.
  • В ходе слушаний Маск признал, что xAI «частично» использовала языковые модели OpenAI при создании Grok, его юрист выяснил, что Брокман владеет в компании долей на $30 млрд. Из судебных документов также следует, что Маск предлагал Альтману место в совете директоров Tesla в обмен на превращение OpenAI в её подразделение.
  • Теперь адвокаты Маска предоставили суду переписки, которые показали, что Microsoft — крупнейший инвестор OpenAI на весну 2026 года — изначально сомневалась в окупаемости вложений и колебалась, когда компания предлагала расширить партнёрство.
  • В 2016 году Microsoft согласилась предоставить OpenAI мощности Azure на $60 млн, но со скидкой. В 2017 году OpenAI представила бота, который смог обыграть профессионального игрока в Dota 2. Получив поздравления от гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы, Альтман попросил компанию выделить под исследовательский проект дополнительные мощности на $300 млн, указав на его перспективность.
  • Тогдашний глава Azure Джейсон Зандер в письме Наделле сказал, что инвестиции были бы оправданы, если бы корпорация «могла выручать от партнёрства как минимум $500 млн». По его словам, ИИ-команда не понимала ценность такой сделки, исследователи считали, что их внутренние разработки «более продвинутые», а PR-отдел не хотел поддерживать «группу», которая продвигает идею «замены человека машиной».
  • Зандер полагал, что Azure не помешала бы связь с Альтманом и Маском, но рисковать деньгами без очевидной бизнес-выгоды не хотел: в последующие несколько лет компания могла «потерять около $150 млн».
  • В январе 2018 года Альтман вернулся с предложением заключить партнёрство с Xbox: OpenAI будет лицензировать игровые модели, а корпорация даст ей «кредиты Azure на $35-50 млн» на проект по Dota. Команду Xbox интересовали возможности посотрудничать, но брать на себя исследовательские расходы она была не готова.
  • Наделла перенаправил письмо Альтмана 15 топ-менеджерам и попросил поделиться мнением об OpenAI. Сам написал, что не понимает, что именно компания исследует и как результаты её работы помогут Microsoft. «Но Илон всем говорит, что OpenAI стоит на пороге грандиозных открытий в области универсального ИИ» (AGI).
  • Техдиректор Microsoft Кевин Скотт не видел коммерческой выгоды, но переживал из-за конкуренции.

Я скептически отношусь к рассказам о скорых прорывах в AGI. Мне кажется, мы для них — как коробка с GPU, а нам такие отношения неинтересны. Вот если бы они говорили, что у них «критически важное исследование, которое можно проводить только на мощностях Azure за счёт их технических преимуществ, я бы подумал. Это уже маркетинг. <...>

О чём ещё стоит задуматься, так это о негативных PR-последствиях. Что если мы не проспонсируем их, а они в сердцах побегут к Amazon, попутно обсирая нас и Azure?

Они стремительно завоёвывают авторитет в ИИ-сообществе, нанимают талантливых специалистов и, судя по всему, обретут влияние в публичном пространстве. Мне бы хотелось, чтобы они ассоциировались с Microsoft и Azure. Просто этого, на мой взгляд, маловато.

Кевин Скотт, из письма от 2018 года
  • Зандер тоже признался, что больше всего боится, что OpenAI «променяет Azure на Amazon Web Servises, смешав Microsoft с грязью, а потом представит какую-нибудь громкую инновацию в партнёрстве с конкурентом».
  • В 2019 году Скотт сообщил Наделле и сооснователю Биллу Гейтсу, что недооценил подвижки OpenAI и Google DeepMind на игровой ИИ-арене, но пересмотрел своё отношение, когда первая стала уделять больше внимания моделям обработки естественного языка, напомнило The Verge. Он испугался, что Microsoft уступит Google в зарождающейся ИИ-гонке, и через месяц корпорация инвестировала в OpenAI $1 млрд.
  • После этого она неоднократно вкладывалась в ИИ-разработчика и стала его крупнейшим инвестором. Но в 2024 году противоречия между сторонами усилились. OpenAI просила больше ресурсов, а Microsoft начала беспокоить растущая зависимость от разработок стартапа.
  • В ноябре 2025 года OpenAI заключила семилетнее соглашение с Amazon на $38 млрд, а весной 2026 года пересмотрела условия партнёрства с Microsoft — в том числе для того, чтобы Codex и другие инструменты можно было запускать на стороне Amazon.

#какэтобыло #новости

14 комментариев