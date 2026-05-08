«Не проспонсируем — пойдут к Amazon, попутно обсирая нас и Azure»: как в Microsoft рассуждали о поддержке OpenAI ещё до выхода GPT-3

Я скептически отношусь к рассказам о скорых прорывах в AGI. Мне кажется, мы для них — как коробка с GPU, а нам такие отношения неинтересны. Вот если бы они говорили, что у них «критически важное исследование, которое можно проводить только на мощностях Azure за счёт их технических преимуществ, я бы подумал. Это уже маркетинг. <...>

О чём ещё стоит задуматься, так это о негативных PR-последствиях. Что если мы не проспонсируем их, а они в сердцах побегут к Amazon, попутно обсирая нас и Azure?

Они стремительно завоёвывают авторитет в ИИ-сообществе, нанимают талантливых специалистов и, судя по всему, обретут влияние в публичном пространстве. Мне бы хотелось, чтобы они ассоциировались с Microsoft и Azure. Просто этого, на мой взгляд, маловато.