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Полина Лааксо
AI

Microsoft собралась добавить в ИИ-помощника 365 Copilot языковые модели не только от OpenAI — Reuters

Чтобы «снизить зависимость» от партнёра и сократить затраты.

  • У Microsoft есть вопросы к «стоимости и скорости» решений от OpenAI для корпоративных пользователей, говорят источники Reuters. За процессом следят «лидеры» корпорации, в том числе глава Сатья Наделла.
  • В Microsoft говорят, что партнёрство с OpenAI остаётся в силе — как и договорённость, что корпорация может адаптировать её модели под себя. OpenAI отказалась от комментариев.
  • Это не первая попытка компании «отстроиться» от разработчика ChatGPT. Осенью 2024 года в ИИ-инструмент для работы с кодом GitHub Copilot — GitHub принадлежит Microsoft добавили модели от Anthropic и Google, хотя до этого поддерживали решения только от OpenAI. Пользовательский бот Copilot теперь также работает на собственных моделях Microsoft — вдобавок к партнёрским.
  • Чтобы «подстраховаться», Microsoft даже начала инвестировать в другие ИИ-проекты. Например, в марте 2024 года заплатила $650 млн за технологии и команду стартапа Inflection. Соучредитель и глава компании Мустафа Сулейман возглавил ИИ-подразделение Microsoft. Это «вызывает недовольство» у OpenAI, рассказывало NYT со ссылкой на источники.
Глава OpenAI Сэм Альтман и Наделла. Источник фото: Quartz
Глава OpenAI Сэм Альтман и Наделла. Источник фото: Quartz
  • Первый $1 млрд Microsoft вложила в OpenAI в 2019 году, получив право монетизировать продукты на основе отдельных решений OpenAI. Стартап может использовать облачную платформу Azure для тестов своих моделей.
  • В 2020 году Microsoft вместе с OpenAI создала суперкомпьютер. Позже стороны показали, как ИИ генерирует код на Python в ответ на запрос, составленный на естественном языке.
  • В 2021 году OpenAI при поддержке Microsoft запустила фонд на $100 млн для инвестиций в ИИ-стартапы. Позже они выпустили ИИ-помощника для программистов GitHub Copilot.
  • В 2022 году Microsoft представила приложение для дизайнеров Designer с DALL-E 2 от OpenAI. В 2023-м выпустила «новый Bing» с ботом на основе GPT-4 и Microsoft 365 Copilot — тоже с GPT-4. В 2024-м добавила кнопку для вызова Copilot на устройства Surface.
Артур Томилко
AI
«Партнёрство подвергается проверке реальностью»: NYT узнала о растущих противоречиях между OpenAI и Microsoft

Первая требует всё больших ресурсов, вторая — беспокоится об усиливающейся зависимости от стартапа.

Сэм Альтман и Сатья Наделла, скриншот из видео на YouTube-канале The Economist  

#новости #microsoft #openai

66
17 комментариев
Вадим Д.

Ну и правильно, безальтернативный подход ни к чему хороше не приведёт.

2
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Максим Исаев

Новость настолько скучная, что даже приплетаторы не хотят комментировать

1
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Денис

вово.. я уже час сижу на vc и блин хотя-б какая-нибудь позитивная тема-новость.. комментировать нечего.. пойду я ... на пикабу :)

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Денис

и какое нам дело до микрософт с их убогой виндой? у нас же астра линукс вроде как.?
пишите новости про астра линукс или все линуксы опенсурсные с которых были взяты исходники.

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Ilya Shalyapin

Вы статью читали или сразу решили прокомментировать? Новость не про винду.

1
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Alla Gromova

Нейросеть на нейросети, нейросетью погоняют, может лучше избавиться от них вообще и оставить их только на определенных сервисах, чтобы сам человек выбирал когда ему нужна нейросеть а когда нет, а то пихают везде.

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Giraffe

может лучше избавиться от них вообщеИзбавьтесь. Можете еще электричеством перестать пользоваться

1
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