Microsoft собралась добавить в ИИ-помощника 365 Copilot языковые модели не только от OpenAI — Reuters

Чтобы «снизить зависимость» от партнёра и сократить затраты. У Microsoft есть вопросы к «стоимости и скорости» решений от OpenAI для корпоративных пользователей, говорят источники Reuters. За процессом следят «лидеры» корпорации, в том числе глава Сатья Наделла.В Microsoft говорят, что партнёрство с OpenAI остаётся в силе — как и договорённость, что корпорация может адаптировать её модели под себя. OpenAI отказалась от комментариев.Это не первая попытка компании «отстроиться» от разработчика ChatGPT. Осенью 2024 года в ИИ-инструмент для работы с кодом GitHub Copilot — GitHub принадлежит Microsoft — добавили модели от Anthropic и Google, хотя до этого поддерживали решения только от OpenAI. Пользовательский бот Copilot теперь также работает на собственных моделях Microsoft — вдобавок к партнёрским.Чтобы «подстраховаться», Microsoft даже начала инвестировать в другие ИИ-проекты. Например, в марте 2024 года заплатила $650 млн за технологии и команду стартапа Inflection. Соучредитель и глава компании Мустафа Сулейман возглавил ИИ-подразделение Microsoft. Это «вызывает недовольство» у OpenAI, рассказывало NYT со ссылкой на источники.Глава OpenAI Сэм Альтман и Наделла. Источник фото: QuartzПервый $1 млрд Microsoft вложила в OpenAI в 2019 году, получив право монетизировать продукты на основе отдельных решений OpenAI. Стартап может использовать облачную платформу Azure для тестов своих моделей.В 2020 году Microsoft вместе с OpenAI создала суперкомпьютер. Позже стороны показали, как ИИ генерирует код на Python в ответ на запрос, составленный на естественном языке.В 2021 году OpenAI при поддержке Microsoft запустила фонд на $100 млн для инвестиций в ИИ-стартапы. Позже они выпустили ИИ-помощника для программистов GitHub Copilot.В 2022 году Microsoft представила приложение для дизайнеров Designer с DALL-E 2 от OpenAI. В 2023-м выпустила «новый Bing» с ботом на основе GPT-4 и Microsoft 365 Copilot — тоже с GPT-4. В 2024-м добавила кнопку для вызова Copilot на устройства Surface.Артур ТомилкоAI18 окт«Партнёрство подвергается проверке реальностью»: NYT узнала о растущих противоречиях между OpenAI и Microsoft Первая требует всё больших ресурсов, вторая — беспокоится об усиливающейся зависимости от стартапа.#новости #microsoft #openai
Ну и правильно, безальтернативный подход ни к чему хороше не приведёт.
Новость настолько скучная, что даже приплетаторы не хотят комментировать
вово.. я уже час сижу на vc и блин хотя-б какая-нибудь позитивная тема-новость.. комментировать нечего.. пойду я ... на пикабу :)
и какое нам дело до микрософт с их убогой виндой? у нас же астра линукс вроде как.?
пишите новости про астра линукс или все линуксы опенсурсные с которых были взяты исходники.
Вы статью читали или сразу решили прокомментировать? Новость не про винду.
Нейросеть на нейросети, нейросетью погоняют, может лучше избавиться от них вообще и оставить их только на определенных сервисах, чтобы сам человек выбирал когда ему нужна нейросеть а когда нет, а то пихают везде.
может лучше избавиться от них вообщеИзбавьтесь. Можете еще электричеством перестать пользоваться