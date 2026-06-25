Anthropic обвинила Alibaba в использовании данных Claude для обучения собственной модели Qwen

Это не первая китайская компания, которую Anthropic обвиняет в подобном.Источник: TechCrunch Для кражи данных Alibaba создала как минимум 25 тысяч мошеннических аккаунтов и более 28,8 млн раз обращалась к Claude, собирая данные для обучения, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Anthropic.Речь идёт о дистилляции — методе, когда одну большую модель используют для обучения другой, более компактной. Anthropic считает, что этот метод можно использовать законно — только если компания берёт собственные модели, а не модели конкурентов.По данным компании, это «крупнейшая» попытка «выкачать» данные из Claude. Целились при этом в «самое ценное» — агентные рассуждения и навыки программирования.Это не первое такое обвинение со стороны Anthropic: в феврале 2026 года она «уличила» в дистилляции китайские DeepSeek, Moonshot и MiniMax. С похожими обвинениями против DeepSeek выступала и OpenAI.В Alibaba комментировать заявление Anthropic не стали.Ася КарповаAI29 маяВ соцсетях заметили, что Claude Opus 4.8 представляется как Qwen, если через API спросить «Кто ты?» на китайском До этого разработчики обращали внимание, что Qwen называет себя Claude при локальном запуске.#новости #anthropic #alibaba