OpenAI представила семейство моделей GPT-5.6

На старте доступ к ним получат только некоторые партнёры — по просьбе властей США.Источник здесь и далее: OpenAI В семействе GPT-5.6 три модели, рассказала компания: флагманская Sol, «сбалансированная» для повседневной работы Terra и «быстрая и доступная» Luna.По словам компании, GPT‑5.6 Sol — её самая мощная модель. Вместе с её запуском OpenAI представила режим рассуждений Max, а также режим работы Ultra, который позволяет использовать субагентов для ускорения выполнения сложных задач. Компания также отметила способности GPT‑5.6 Sol в биологии и кибербезопасности.По бенчмарку Terminal-bench 2.1 для оценки работы ИИ-агентов GPT‑5.6 Sol и GPT‑5.6 Sol Ultra обошли Claude Mythos 5 от Anthropic. А GPT-5.6 Terra справилась на уровне Claude Fable 5 — первой общедоступной модели класса Mythos.В июне 2026 года Anthropic отключила доступ к Fable 5 и Mythos 5 всем клиентам после требования властей США заблокировать модели для иностранцев. OpenAI рассказала, что по просьбе американского правительства предоставит доступ к GPT‑5.6 Sol, Terra и Luna сначала в режиме ограниченного превью для небольшой группы партнёров.Модели GPT‑5.6 изначально будут доступны им в API и Codex. Цена GPT‑5.6 Sol — $5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных, GPT‑5.6 Terra — $2,5 и $15 соответственно, GPT‑5.6 Luna — $1 и $6 соответственно. Общедоступными модели компания рассчитывает сделать «в ближайшие недели».#новости #openai