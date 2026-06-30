ИИ-сервис Higgsfield запланировал привлечь $300-500 млн при оценке в $5 млрд — The Information

Если раунд состоится, оценка компании вырастет почти в четыре раза с января 2026 года. Источник: скриншот vc.ru В нём может поучаствовать DST Global, но переговоры пока не окончены, пишет The Information со ссылкой на источники. Когда планируют закрыть раунд — неизвестно.В последний раз Higgsfield привлекал инвестиции в январе 2026 года — $80 млн при оценке в $1,3 млрд. Деньги направили на международную экспансию, увеличение штата и исследования.Higgsfield AI в 2023 году запустили выпускник МФТИ Александр Машрабов, который начинал карьеру в команде по развитию «Поиска» в «Яндексе», и ИИ-исследователь из Казахстана Ерзат Дулат.В апреле 2024 года TechCrunch писало, что команда привлекла $8 млн от Menlo Ventures и других инвесторов. В сентябре 2025-го стартап рассказал о привлечении $50 млн в раунде А от GFT Ventures, BroadLight Capital, NextEquity Partners, AI Capital Partners и других.Платформа позволяет генерировать видео с ИИ-эффектами и «трендовые» изображения, например в стиле съёмки на iPhone. Летом 2025 года сервис выпустил генератор разговорных роликов по фотографии, а в ноябре добавил режим совместной работы над контентом и тарифный план Teams.Валерия ИльинаAI28.05.2025Нейросеть Higgsfield: как бесплатно сгенерировать кинематографичное видео и добавить в него спецэффекты От редакцииТекст обновлён 3 июля 2025 года.Генерируем влюблённых выпускников, горящего клерка и героя книги в жанре Dark Romance.#новости #higgsfield