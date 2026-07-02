Модель Fable 5 будет доступна в платных тарифах до 7 июля 2026 года — на модель можно потратить 50% недельного лимита

После пользователям придётся оплачивать токены для неё отдельно.Источник: @testingcatalog / X Anthropic 1 июля 2026 года объявил о восстановлении доступа к модели Fable 5 для пользователей по всему миру.Модель доступна в чат-боте Claude, а также Claude Code и Claude Cowork пользователям с подписками Pro, Max и Team. Но есть ограничения.До 7 июля Fable 5 можно использовать в рамках своей подписки — на неё получится потратить до 50% недельного лимита, дальше придётся оплачивать токены. После 7 июля доступ будет только по API. Стоимость — $10 за 1 млн входных токенов и $50 за 1 млн выходных.Anthropic впервые рассказала о Mythos 7 апреля 2026 года: назвала её самой продвинутой моделью и отказалась выпускать в публичный доступ из соображений безопасности. По словам компании, Mythos выявила «тысячи» уязвимостей нулевого дня «во всех основных ОС и веб-браузерах» — почти для каждой она написала эксплойты без какого-либо участия человека.В начале июня Anthropic выпустила Fable 5 — общедоступную модель класса Mythos с ограничениями безопасности, а также закрытую Mythos 5 — для «небольшой группы» специалистов.Спустя несколько дней Anthropic заявила, что власти США потребовали приостановить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 всем иностранцам. Компания заявила, что не может проверять гражданство всех пользователей и отключила модели для всех.После этого Anthropic вступила в переговоры с американскими властями, чтобы добиться отмены ограничений для Fable 5 и Mythos 5.30 июня 2026 года Минторг США снял запрет на доступ к Fable 5 для иностранных граждан. Anthropic заявила, что усилила систему защиты моделей, которая теперь блокирует больше 99% попыток злоупотреблений. А в «очень небольшом» числе случаев модель может предоставлять информацию, недостаточно подробную для того, чтобы помочь киберпреступнику, добавила компания.#новости #anthropic #fable #mythos