СМИ: Anthropic ведёт переговоры об аренде мощностей Meta* на $10 млрд — для Meta* сделка стала бы первой подобной

Но до неё может и не дойти, так как переговоры находятся на ранней стадии.Источник фото: TechCrunchО возможной сделке Meta* и Anthropic рассказали источники CBNC, Reuters, Bloomberg, FT и NYT. Инициатор якобы Anthropic. Сами компании от комментариев отказались.По словам собеседников, Anthropic будет выплачивать деньги ежемесячными платежами в течение двух лет. Стороны также смогут расторгнуть соглашение досрочно.Сделку осложняет то, что Meta* пока не продаёт вычислительные мощности сторонним партнёрам, говорит один из них. Компания использует их для собственных проектов.В 2025 году гендиректор Meta* Марк Цукерберг рассказывал, что она регулярно получает предложения об аренде по цене выше себестоимости. Причём некоторые настолько привлекательные, что выгоднее сдать мощности, чем держать их для себя. Правда, он подчёркивал, что лишних ресурсов нет. Ему интересен подход SpaceX, которая заключает краткосрочные сделки «с высокой премией».В мае 2026 года Цукерберг допускал выход на рынок облачного бизнеса. По итогам 2026 года капитальные затраты Meta* могут составить $145 млрд против $72 млрд в 2025 году, так что новое направление помогло бы частично окупить инвестиции в ИИ. Уже в июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Meta* обсуждает возможный запуск.Для Anthropic это возможность обеспечить более стабильный и широкий доступ к продвинутым ИИ-моделям вроде Fable на фоне возросшего спроса. В мае она заключила трёхлетнюю сделку со SpaceX на $45 млрд и контракт с облачным провайдером Akamai Technologies на $1,8 млрд. Meta* при этом тоже арендует ресурсы у сторонних поставщиков — например, у CoreWeave и Nebius.По словам аналитиков, ИИ-компании всё чаще заключают сделки даже с прямыми конкурентами из-за дефицита мощностей, а цены на последние неуклонно растут.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости