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Таня Боброва
AI

Anthropic выпустила Claude Opus 5

По словам компании, модель приближается к уровню Fable 5.

Сравнение Opus 5, Fable 5 и Opus 4.8, которую <a href="https://vc.ru/ai/2952821-anthropic-claude-opus-4-8-gdeepina-rassuzhdeniy" rel="nofollow noreferrer noopener">выпустили </a>в мае 2026 года, от Anthropic и <a href="https://vc.ru/ai/3021946-teper-kod-mozhno-peredat-avtonomnoi-i-shustroi-gpt-56-a-claude-ostavit-planirovanie-otzyvy-o-modeli-ot-openai-i-sravneniya-s-fable-5" rel="nofollow noreferrer noopener">GPT-5.6 Sol</a> от OpenAI. Источник: Anthropic
Сравнение Opus 5, Fable 5 и Opus 4.8, которую выпустили в мае 2026 года, от Anthropic и GPT-5.6 Sol от OpenAI. Источник: Anthropic
  • Claude Opus 5 — «вдумчивая» и «проактивная» модель, которая приближается по результатам к Claude Fable 5, а в некоторых бенчмарках превосходит её, рассказала Anthropic. По её словам, разработанная для ежедневных задач Opus 5 показывает себя как более эффективная модель по сравнению с другими.
  • Компания специально не обучала Opus 5 задачам по кибербезопасности, но она улучшила свои возможности в этой области и приближается к Mythos 5 в обнаружении уязвимостей. Хотя и существенно отстаёт от последней в том, что касается «превращения уязвимостей в реальные киберугрозы».
  • Claude Opus 5 доступна на всех платформах. Цена — $5 за 1 млн входных токенов и $25 за 1 млн выходных. В Claude API она доступна как claude-opus-5. Модель стала моделью по умолчанию для Claude Max и «самой сильной» в Pro.
Таня Боброва
AI
Anthropic выпустила модель Claude Sonnet 5

Она доступна на всех тарифах, в том числе пользователям без подписки.

Сравнение Sonnet 5, Sonnet 4.6, которую <a href="https://vc.ru/ai/2743596-anthropic-claude-sonnet-4-6" rel="nofollow noreferrer noopener">представили </a>в феврале 2026 года, и Opus 4.8. Источник: Anthropic

#новости #anthropic

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