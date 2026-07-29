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Данила Бычков
AI

Китайская Moonshot AI привлекла $3,5 млрд на фоне успешного релиза модели Kimi K3 — до этого она планировала раунд на $1-2 млрд

Оценка компании достигла $35 млрд.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Интерес к Moonshot AI резко вырос после выхода Kimi K3 в июле 2026-го, пишет Bloomberg. Китайская компания рассчитывала привлечь $1-2 млрд, но на фоне успеха новой модели привлекла $3,5 млрд при оценке в $35 млрд.
  • По данным издания, компания уже ведёт переговоры о проведении нового раунда, в ходе которого её оценка может вырасти до $50 млрд. Moonshot AI хочет ещё раз привлечь финансирование перед планируемым IPO в Гонконге — оно может пройти до конца 2026 года.
  • В мае 2026 года компания привлекла около $2 млрд при оценке в $20 млрд, писало SCMP. Прогнозируемая годовая выручка (annual recurring revenue) стартапа в июне 2026 года достигла $300 млн. Для сравнения: в апреле было $200 млн.
  • Moonshot AI основана в 2023 году в Китае. 27 июля 2026 года компания выложила веса Kimi K3 — «первой» открытой модели с 2,8 трлн параметров.
Данила Бычков
AI
Китайская Moonshot AI приостановила оформление новых подписок на свою модель Kimi K3 — из-за спроса оказались загружены все доступные GPU-мощности компании

Вычислительные ресурсы направили на обслуживание действующих клиентов.

Источник: BBC

#новости #moonshotai #kimi

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