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Полина Лааксо
Apple

Индонезия сочла $100 млн от Apple недостаточными инвестициями, чтобы снять запрет на продажу iPhone 16 в стране

Столько Apple предложила вложить в экономику Индонезии в течение двух лет.

  • «Мы хотим, чтобы размер инвестиций был больше», — заявил представитель Министерства промышленности страны Фебри Хендри Антони Ариф на встрече с менеджерами Apple. Его слова привело агентство Antara.
  • Денежные вливания от корпорации позволят стране ускорить развитие местного производственного сектора и стать частью глобальной цепочки поставок Apple.
  • По мнению чиновника, Индонезия может покрыть потребности компании в сопутствующих устройствах, таких как аксессуары и зарядки. Полупроводники в стране пока не производят, но Apple могла бы закупать у неё детали.
  • Правительство также предложило корпорации открыть местный центр исследований и разработок, который сосредоточится на задачах «четвёртой промышленной революции»: масштабной автоматизации и распространении ИИ.
Источник фото: The Indian Express
Источник фото: The Indian Express
  • Индонезия запретила продавать в стране iPhone 16 в октябре 2024 года, потому что Apple не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику: она вложила 1,5 трлн индонезийских рупий (около $95 млн) вместо 1,7 трлн.
  • Помимо этого, правительство требует, чтобы смартфоны были локализованы на 40%. С этим у Apple тоже проблемы. Чтобы запрет сняли, она сначала предложила вложить $10 млн в производство в Индонезии, а потом — $100 млн.
  • Пока что Индонезия для Apple — «небольшой рынок», но там есть «возможности для роста», поскольку страна занимает четвёртое место в мире по численности населения, пишет CNBC со ссылкой на аналитика Canalys.
Евгения Евсеева
Техника
Индонезия вслед за iPhone 16 запретила продавать в стране Google Pixel

Компания не выполнила требование о локализации смартфонов как минимум на 40%.

Источник: Bloomberg

#новости

55
44
33
60 комментариев
4 shizzle ma nizzle

Хочу быть владычицей морскою

11
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Таир Бакиев

когда ты растущий рынок на 250+ миллионов - можешь себе позволить

11
1
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Кирилл Захаров

Ну все ппц, карыто те, а не моря во владенье. Лан пусть будет целое карыто, не разбитое.

3
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DoramaMoe DoramaMoe

Индонезия может выделываться, потому что у них населения много. Практически 300 лямов.

2
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Тарас Козлов

Надеюсь их осадят

1
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Zloy Marketolog

Я б на месте яблока окирпичил им все ойфоны)

8
2
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Василий Орлов

Какой вы безжалостный. )

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