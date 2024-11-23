Индонезия сочла $100 млн от Apple недостаточными инвестициями, чтобы снять запрет на продажу iPhone 16 в стране

Столько Apple предложила вложить в экономику Индонезии в течение двух лет.«Мы хотим, чтобы размер инвестиций был больше», — заявил представитель Министерства промышленности страны Фебри Хендри Антони Ариф на встрече с менеджерами Apple. Его слова привело агентство Antara.Денежные вливания от корпорации позволят стране ускорить развитие местного производственного сектора и стать частью глобальной цепочки поставок Apple.По мнению чиновника, Индонезия может покрыть потребности компании в сопутствующих устройствах, таких как аксессуары и зарядки. Полупроводники в стране пока не производят, но Apple могла бы закупать у неё детали.Правительство также предложило корпорации открыть местный центр исследований и разработок, который сосредоточится на задачах «четвёртой промышленной революции»: масштабной автоматизации и распространении ИИ.Источник фото: The Indian ExpressИндонезия запретила продавать в стране iPhone 16 в октябре 2024 года, потому что Apple не выполнила обязательства по инвестициям в местную экономику: она вложила 1,5 трлн индонезийских рупий (около $95 млн) вместо 1,7 трлн.Помимо этого, правительство требует, чтобы смартфоны были локализованы на 40%. С этим у Apple тоже проблемы. Чтобы запрет сняли, она сначала предложила вложить $10 млн в производство в Индонезии, а потом — $100 млн.Пока что Индонезия для Apple — «небольшой рынок», но там есть «возможности для роста», поскольку страна занимает четвёртое место в мире по численности населения, пишет CNBC со ссылкой на аналитика Canalys.Евгения ЕвсееваТехника1 ноябИндонезия вслед за iPhone 16 запретила продавать в стране Google Pixel Компания не выполнила требование о локализации смартфонов как минимум на 40%.#новости
Хочу быть владычицей морскою
когда ты растущий рынок на 250+ миллионов - можешь себе позволить
Ну все ппц, карыто те, а не моря во владенье. Лан пусть будет целое карыто, не разбитое.
Индонезия может выделываться, потому что у них населения много. Практически 300 лямов.
Надеюсь их осадят
Я б на месте яблока окирпичил им все ойфоны)
Какой вы безжалостный. )