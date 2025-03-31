Apple добавила несколько функций Apple Intelligence в обновление ОС для гарнитуры Vision Pro

Нужно скачать новую visionOS 2.4 и в настройках языка выбрать американский английский.Теперь владельцы шлема смешанной реальности Apple Vision Pro смогут попросить нейросеть проверить текст на наличие ошибок, переписать его в нужном стиле и пересказать или сгенерировать его с нуля с помощью ChatGPT, рассказали в Apple. В «Почте» и «Сообщениях» также появятся «умные» ответы.Помимо этого, добавили поддержку генератора картинок Image Playground с двумя стилями — «Анимация» и «Иллюстрация». За основу можно взять готовую фотографию из галереи устройства или сделать её перед генерацией. Подойдёт и пейзаж, и неживой объект, и человек.Genmoji, в свою очередь, поможет создать эмодзи по текстовому запросу. Сгенерировать его можно и на основе своих фотографий. Image PlaygroundGenmojiТакже появились «умный» поиск по «Фото», приоритезация и конспекты писем в «Почте», функция Image Wand в «Заметках», которая позволяет генерировать изображение по наброску, и пересказы уведомлений.Генерация «памятного» фильма из контента в галерееДля пользователей iPhone тем временем выпустили нативное приложение Apple Vision Pro. Через него можно получать советы по использованию и доступ к информации о гарнитуре, а также скачивать на неё приложения и игры.Полина ЛааксоТехника04.02.2024«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499 Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.#apple #applevisionpro #новости