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Полина Лааксо
Apple

Apple добавила несколько функций Apple Intelligence в обновление ОС для гарнитуры Vision Pro

Нужно скачать новую visionOS 2.4 и в настройках языка выбрать американский английский.

  • Теперь владельцы шлема смешанной реальности Apple Vision Pro смогут попросить нейросеть проверить текст на наличие ошибок, переписать его в нужном стиле и пересказать или сгенерировать его с нуля с помощью ChatGPT, рассказали в Apple. В «Почте» и «Сообщениях» также появятся «умные» ответы.
Apple добавила несколько функций Apple Intelligence в обновление ОС для гарнитуры Vision Pro
  • Помимо этого, добавили поддержку генератора картинок Image Playground с двумя стилями — «Анимация» и «Иллюстрация». За основу можно взять готовую фотографию из галереи устройства или сделать её перед генерацией. Подойдёт и пейзаж, и неживой объект, и человек.
  • Genmoji, в свою очередь, поможет создать эмодзи по текстовому запросу. Сгенерировать его можно и на основе своих фотографий.
 Image Playground
Genmoji
  • Также появились «умный» поиск по «Фото», приоритезация и конспекты писем в «Почте», функция Image Wand в «Заметках», которая позволяет генерировать изображение по наброску, и пересказы уведомлений.
Генерация «памятного» фильма из контента в галерее
  • Для пользователей iPhone тем временем выпустили нативное приложение Apple Vision Pro. Через него можно получать советы по использованию и доступ к информации о гарнитуре, а также скачивать на неё приложения и игры.
Полина Лааксо
Техника
«iPad для лица»: первые впечатления от шлема Apple Vision Pro за $3499

Ими поделились журналисты, которые получили устройство перед стартом продаж в США.

#apple #applevisionpro #новости

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