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Таня Боброва
Apple

Apple запланировала выпустить «умные» очки с камерой в конце 2026 года — Bloomberg

И приостановила разработку Apple Watch с камерой, узнало издание.

«Умные» очки Ray-Ban. Источник: Meta*
«Умные» очки Ray-Ban. Источник: Meta*
  • Apple планирует начать изготавливать прототипы очков, потенциального конкурента Meta* Ray-Ban, с зарубежными поставщиками в конце 2025 года, а выпустить их в конце 2026 года, рассказали источники Bloomberg.
  • По данным издания, у очков будут камеры, микрофоны и динамики, что позволит устройству анализировать окружающий мир и отвечать на запросы через помощника Siri.
  • Также устройство сможет принимать телефонные вызовы, воспроизводить музыку, переводить с иностранных языков и другое, предполагает издание. По словам одного из источников, очки будут похожи на проект Meta*, но «лучше сделаны».
  • Изначально внутри компании проект назывался N50, теперь — N401. Над ним якобы работает Vision Products Group, которая разработала гарнитуру Vision Pro. Конечная цель Apple — выпустить очки с дополненной реальностью, но до этого ещё «много лет», отмечает Bloomberg. Текущие планы компании также могут измениться. Apple отказалась от комментариев.
  • По словам источников, компания также приостановила разработку «умных» часов с камерой, а работа над наушниками AirPods с камерами продолжается. Также Apple якобы планирует представить свой первый складной iPhone в 2026 году.
  • В феврале 2025 года Bloomberg сообщило, что Apple отказалась от проекта по созданию AR-очков под кодовым названием N107. Линзы, по задумке, должны были менять цвет в зависимости от включённого приложения — чтобы окружающие знали, когда пользователь занят.
Артур Томилко
Техника
Google показала прототип «умных» очков на базе Android XR и провела закрытую демонстрацию для журналистов

Первыми впечатлениями поделились корреспонденты Engadget и The Verge.

Фото The Verge

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #apple

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