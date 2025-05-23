Apple запланировала выпустить «умные» очки с камерой в конце 2026 года — Bloomberg

И приостановила разработку Apple Watch с камерой, узнало издание.«Умные» очки Ray-Ban. Источник: Meta*Apple планирует начать изготавливать прототипы очков, потенциального конкурента Meta* Ray-Ban, с зарубежными поставщиками в конце 2025 года, а выпустить их в конце 2026 года, рассказали источники Bloomberg.По данным издания, у очков будут камеры, микрофоны и динамики, что позволит устройству анализировать окружающий мир и отвечать на запросы через помощника Siri.Также устройство сможет принимать телефонные вызовы, воспроизводить музыку, переводить с иностранных языков и другое, предполагает издание. По словам одного из источников, очки будут похожи на проект Meta*, но «лучше сделаны».Изначально внутри компании проект назывался N50, теперь — N401. Над ним якобы работает Vision Products Group, которая разработала гарнитуру Vision Pro. Конечная цель Apple — выпустить очки с дополненной реальностью, но до этого ещё «много лет», отмечает Bloomberg. Текущие планы компании также могут измениться. Apple отказалась от комментариев.По словам источников, компания также приостановила разработку «умных» часов с камерой, а работа над наушниками AirPods с камерами продолжается. Также Apple якобы планирует представить свой первый складной iPhone в 2026 году.В феврале 2025 года Bloomberg сообщило, что Apple отказалась от проекта по созданию AR-очков под кодовым названием N107. Линзы, по задумке, должны были менять цвет в зависимости от включённого приложения — чтобы окружающие знали, когда пользователь занят.Артур ТомилкоТехника21 маяGoogle показала прототип «умных» очков на базе Android XR и провела закрытую демонстрацию для журналистов Первыми впечатлениями поделились корреспонденты Engadget и The Verge. *Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #apple