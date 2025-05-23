Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%, если компания не перестанет выпускать iPhone для США за границей

На фоне новости акции компании на премаркете упали более чем на 3%.iPhone, которые будут продаваться в США, должны быть произведены в США, а не в Индии или где-либо ещё — и главе Apple Тиму Куку об этом известно, написал президент США Дональд Трамп.А если это будет не так, Apple должна уплатить пошлину как минимум в 25% в пользу США, добавил Трамп. В мае 2025 года Трамп уже говорил, что не хочет, чтобы компания создавала производства в Индии.Вопрос о месте сборке iPhone и других устройств Apple встал после начала «тарифной войны» США с другими странами. На фоне повышение пошлин для Китая компания, по данным СМИ, запланировала перенести в Индию производство большинства iPhone для американского рынка.При этом, по оценке Bloomberg, компания вряд ли перенесёт производство из Китая в США, даже несмотря на планы инвестировать в американскую экономику $500 млрд в течение следующих четырёх лет. Среди причин — нехватка поставщиков, мощностей и рабочей силы.Некоторые аналитики, отмечает CNBC, считают: перенос производства iPhone в США увеличит цену смартфона минимум на 25%. Apple отказалась от комментариев.Таня БоброваApple9 апрПокупатели спешат обновить iPhone, а Apple ввозит больше устройств: как компания и её клиенты реагируют на пошлины США против Китая и других Потребители опасаются роста цен на устройства Apple. По данным СМИ, та предпринимает шаги, чтобы этого не допустить, но её акциям это не помогает.#новости #apple