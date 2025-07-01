Apple стала опрашивать пользователей Vision Pro о гарнитурах конкурентов на фоне слухов о планах компании выпустить «умные» очки — MacRumors

По неподтверждённым данным, их могут представить в 2026-м или 2027 году.Компания разослала опросы пользователям Vision Pro — об их опыте использования VR-гарнитуры, пишет MacRumors. Но помимо этого, она также спросила о конкурирующих гарнитурах смешанной и виртуальной реальности, а также «умных» очках.Производителя интересует, владеют ли его пользователи гарнитурами Quest от Meta*, PlayStation VR, «умными» очками Meta* Ray-Ban, Amazon Echo Frames, Snapchat Spectacles или другими устройствами.Издание отмечает, что как раз «умных» очков в линейке Apple пока нет. В мае 2025 года источники Bloomberg говорили, что компания планирует выпустить такое устройство в конце 2026-го. По данным издания, у очков будут камеры, микрофоны, динамики и поддержка Siri.Правда, в июне 2025-го аналитик Мин-Чи Куо допускал, что «умные» очки поступят в массовое производство не раньше 2027 года. По его данным, в разработке находятся также очки со встроенным дисплеем (предполагаемая дата релиза — 2028 год), Vision Pro второго поколения (2028-й), Vision Air (2027-й).DTFТехника17 мая«Она просто собирает пыль»: владельцы Apple Vision Pro рассказали WSJ об опыте использования VR-гарнитуры Некоторые называют устройство тяжёлым, неудобным и бесполезным.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #apple