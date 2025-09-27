Apple разработала приложение для iPhone в стиле ChatGPT для внутренних тестов «улучшенной» Siri — Bloomberg

Даже без публичного запуска создание такого инструмента — это «новый этап» в подготовке к обновлению помощника, отмечает агентство.Приложения DeepSeek, CgatGPT от OpenAI и Gemini от Google на iPhone. Источник: BloombergПриложение под кодовым названием Veritas предназначено — по крайней мере на этом этапе — для внутреннего использования и нужно для подготовки к выпуску «улучшенного» голосового помощника Siri. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Внутри компании приложение используют для оценки новых возможностей Siri: поиска по личным файлам вроде писем и музыки, редактирования фотографий и прочих.По данным Bloomberg, выглялит оно как большинство популярных чат-ботов: можно управлять несколькими чатами, а помощник может сохранять и ссылаться на прошлые разговоры.После нескольких переносов сроков релиз обновлённой Siri теперь запланирован на март 2026 года. Он либо поможет компании вернуться в ИИ-гонку, либо ещё больше отдалит её от конкурентов на рынке смартфонов вроде Google и Samsung, указывает издание.Агентство писало, что Apple одновеременно работает над двумя версиями Siri: на базе собственных моделей и на базе сторонних. В качестве партнёров компания якобы рассматривала Anthropic и Google.В начале сентября 2025 года источники издания рассказывали, что Apple планирует запустить собственный инструмент веб-поиска на базе ИИ для Siri.Ася КарповаApple3 авг«Мы редко были первыми, смартфоны были до iPhone. Так же и с ИИ»: Тим Кук «выразил оптимизм» на совещании с сотрудниками Он также анонсировал, что компания вложит дополнительные средства для развития ИИ.#новости #siri #apple