Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Apple

Apple разработала приложение для iPhone в стиле ChatGPT для внутренних тестов «улучшенной» Siri — Bloomberg

Даже без публичного запуска создание такого инструмента — это «новый этап» в подготовке к обновлению помощника, отмечает агентство.

Приложения DeepSeek, CgatGPT от OpenAI и Gemini от Google на iPhone. Источник: Bloomberg
Приложения DeepSeek, CgatGPT от OpenAI и Gemini от Google на iPhone. Источник: Bloomberg
  • Приложение под кодовым названием Veritas предназначено — по крайней мере на этом этапе — для внутреннего использования и нужно для подготовки к выпуску «улучшенного» голосового помощника Siri. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Внутри компании приложение используют для оценки новых возможностей Siri: поиска по личным файлам вроде писем и музыки, редактирования фотографий и прочих.
  • По данным Bloomberg, выглялит оно как большинство популярных чат-ботов: можно управлять несколькими чатами, а помощник может сохранять и ссылаться на прошлые разговоры.
  • После нескольких переносов сроков релиз обновлённой Siri теперь запланирован на март 2026 года. Он либо поможет компании вернуться в ИИ-гонку, либо ещё больше отдалит её от конкурентов на рынке смартфонов вроде Google и Samsung, указывает издание.
  • Агентство писало, что Apple одновеременно работает над двумя версиями Siri: на базе собственных моделей и на базе сторонних. В качестве партнёров компания якобы рассматривала Anthropic и Google.
  • В начале сентября 2025 года источники издания рассказывали, что Apple планирует запустить собственный инструмент веб-поиска на базе ИИ для Siri.
Ася Карпова
Apple
«Мы редко были первыми, смартфоны были до iPhone. Так же и с ИИ»: Тим Кук «выразил оптимизм» на совещании с сотрудниками

Он также анонсировал, что компания вложит дополнительные средства для развития ИИ.

Глава Apple. Источник: Bloomberg

#новости #siri #apple

5
4 комментария