Apple планирует в 2026 году запустить собственный инструмент веб-поиска на базе ИИ для Siri — Bloomberg

Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence в июне 2024 года. Релиз функций постоянно откладывали, и в итоге первые вышли только в октябре. Из-за жалоб на неточности некоторые пришлось отключать. А в марте 2025-го Гурман писал, что «по-настоящему модернизированную» Siri «уровня ChatGPT» выпустят не раньше 2027 года — и это в «лучшем случае».

После этого Apple провела перестановки в команде, которая отвечала за ИИ-функции, и начала изучать возможность партнёрства со сторонними разработчиками, в том числе с OpenAI и Anthropic.

Компания также рассматривала возможность приобретения ИИ-стартапов. Переговоры вели с Perplexity, Thinking Machines Lab бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати, французским Mistral AI. Детали обсуждений и их результаты пока неизвестны.

