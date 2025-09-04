Apple планирует в 2026 году запустить собственный инструмент веб-поиска на базе ИИ для Siri — Bloomberg

Компания работает над ним вместе с Google.Внутри компании новая система получила название World Knowledge Answers, пишет обозреватель Марк Гурман со ссылкой на источники. Её планируют интегрировать в Siri, а также в браузер Safari и функцию поиска на устройствах Spotlight.По словам собеседников, идея заключается в том, чтобы сделать Siri инструментом, который позволит искать информацию по всему интернету — как ChatGPT, AI Overviews в Google и другие сервисы.Базовую технологию для новой системы Apple собирается разработать совместно с Google, отмечает Гурман. Она должна работать с текстом, изображениями и видео, а также использовать возможности ИИ-пересказа, чтобы «результаты поиска были более удобными для восприятия».Фото BloombergApple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence в июне 2024 года. Релиз функций постоянно откладывали, и в итоге первые вышли только в октябре. Из-за жалоб на неточности некоторые пришлось отключать. А в марте 2025-го Гурман писал, что «по-настоящему модернизированную» Siri «уровня ChatGPT» выпустят не раньше 2027 года — и это в «лучшем случае».После этого Apple провела перестановки в команде, которая отвечала за ИИ-функции, и начала изучать возможность партнёрства со сторонними разработчиками, в том числе с OpenAI и Anthropic. Компания также рассматривала возможность приобретения ИИ-стартапов. Переговоры вели с Perplexity, Thinking Machines Lab бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати, французским Mistral AI. Детали обсуждений и их результаты пока неизвестны.В августе 2025 года источники Bloomberg рассказали, что Apple начала обсуждать возможность использовать Gemini для обновлённой Siri.#новости #apple