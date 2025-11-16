Apple изменит график релизов и будет выпускать до шести новых моделей iPhone в течение года — Bloomberg

Компания намерена сместить акцент с осенней презентации.Источник: BloombergОсенний цикл релизов стал «обременительным» для Apple, отмечает обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он создавал нагрузку на маркетинговые и инженерные команды компании, а также перегружал поставщиков, из-за чего Apple решила пересмотреть график релизов новых устройств.По его неподтверждённым данным, с 2026 года компания планирует выпускать до шести новых iPhone в течение года. Осенью 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro и Pro Max, а также свою первую складную модель.Весной 2027-го выйдут iPhone 18, iPhone 18e и, «возможно», обновлённый iPhone Air. Гурман опроверг информацию The Information о том, что выпуск iPhone Air 2 отложили из-за низких продаж первой версии — по его данным, Apple и не планировала презентовать устройство в 2026 году.Кроме того, в 2027 году компания может представить «совершенно новую премиальную модель» iPhone с изогнутым стеклянным экраном и «спрятанной под дисплей камерой».15 ноября 2025 года Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Apple «активизировала» подготовку к смене гендиректора. Решение, по их словам, не связано с бизнес-результатами. Наиболее вероятным преемником Тима Кука называют вице-президента по аппаратному обеспечению Джона Тернуса.#новости #apple #iphone