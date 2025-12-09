«Мы снова в строю»: iFixit выпустила приложение в App Store — десять лет назад Apple удалила его из-за преждевременного обзора «внутренностей» Apple TV

В 2015 году iFixit выложила материал до того, как приставка поступила в продажу.Источник здесь и ниже: iFixitiFixit — медиапроект, который публикует справочные материалы по разборке и ремонту электроники и бытовой техники, а также продаёт сопутствующие инструменты и запчасти.Приложения доступны в App Store и Google Play. Там есть ИИ-бот с голосовой диктовкой, которому можно описать проблему текстом или в аудиоформате. Помощника обучали на «миллионах» страниц технической документации, руководств по эксплуатации, а также инструкций от участников сообщества — «не на проходных статьях из интернета и кликбейте».Сооснователь Кайл Винс пишет, что достаточно простой вводной: «телефон отключается на 30%», «стиральная машинка не сливает воду», «сын бросил iPad в стену, стекло треснуло, но изображения не искажаются», «косилка трещит и выключается». ИИ-бот задаст уточняющие вопросы — «как настоящий мастер по ремонту», — определит проблему и пошагово и вслух расскажет, что делать.Также доступна бета-проверка состояния аккумулятора, но для этого нужно дать доступ к аналитике в настройках смартфона.Если добавить на «верстак» свои устройства, система привяжет к ним справочный раздел, в котором укажет ремонтопригодность, руководства по разбору, замене деталей, устранению неполадок, список популярных вопросов на форуме и инструментов, которые могут пригодиться.iFixit использует разные нейросети для генерации текста и голоса и распознавания изображений, но чьи — не уточняет. Поисковый движок разработали с нуля.Часть интерфейса в iOS-приложении переведена на русский язык. Распознаёт ли его бот — редактору vc.ru проверить не удалось. На момент написания заметки сервис работает медленно, некоторые страницы, включая окно с ИИ-помощником, не прогружаются.Илья СклюевМнения09.12.2021«Вам потребуется их благословение»: сооснователь iFixit — о проблемах самостоятельного ремонта от Apple Кайл Винс считает, что компания будет мешать замене деталей программно и установит высокие цены на товары для ремонта.#новости #ifixit