Apple разрешит пользователям в Бразилии устанавливать приложения из сторонних магазинов и совершать платежи в обход App Store

Изменения вступят в силу в 2026 году. Источник: ShutterstockКомпания заключила соглашение с антимонопольным регулятором Бразилии, пишет 9to5mac. Apple пообещала разрешить использовать в стране сторонние магазины приложений и альтернативные способы платежей.По условиям соглашения у компании есть 105 дней на внесение изменений. В случае нарушения срока её могут оштрафовать на сумму до $27 млн.Комиссия за использование «основных технологий» Apple для сторонних магазинов составит 5%, пишет Tecnoblog. При использовании стороннего способа оплаты внутри приложений комиссия составит 15% — если разработчик использует ссылку для перенаправления пользователей. Если сообщение о возможности альтернативной оплаты не содержит прямой ссылки, то комиссия взиматься не будет.Бразильский регулятор инициировал дело против Apple в 2022 году. Ведомство хотело оспорить правила App Store для iOS, которые ограничивали использование сторонних магазинов приложений и способов оплаты. Позицию поддержал местный суд.Аналогичные требования к компании предъявляли и в других странах. В 2024 году Apple разрешила использовать сторонние магазины и способы оплаты в ЕС и США, а в декабре 2025 года — в Японии.#новости