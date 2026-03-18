Из Apple ушёл глава направления домашних устройств Брайан Линч — он присоединится к разработчику «умных» колец Oura

С 2022 года Брайан Линч занимал должность старшего по домашним устройствам, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. В Oura он займёт должность вице-президента по разработке аппаратного обеспечения.

В конце 2025 года Oura привлекла $900 млн и получила оценку в $11 млрд. За последние годы компания переманила как минимум нескольких сотрудников из Apple, в том числе из медицинской команды и отдела дизайна, отмечает Гурман.

Линч курировал в Apple разработку устройств «умного» дома. В частности, источники Bloomberg рассказывали, что компания в 2027 году планирует выпустить настольного робота с ИИ, а также дисплей для умного дома. Они должны работать на базе обновлённой Siri.

В 2025 году из Apple ушли несколько топ-менеджеров. Среди них — руководитель отдела пользовательского интерфейса Алан Дай, старший директор по ИИ Робби Уокер и главный операционный директор Джефф Уильямс.

В ноябре FT со ссылкой на источник писало, что совет директоров и старшие руководители Apple «активизировали» подготовку к смене гендиректора компании, объявить о которой могут в 2026 году. Основным приемником Тима Кука СМИ называли вице-президента по аппаратному обеспечению Джона Тернуса.