Bloomberg: Google начала тестировать приложение Gemini для macOS — оно сможет «видеть» экран и использовать данные из других приложений

Компания рассылает раннюю версию тестировщикам, но не уточняет, когда планирует релиз . О закрытом тестировании приложения Gemini для macOS пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на участников программы.По их словам, в ранней версии есть только «критически важные инструменты»: генерация изображений, музыки, видео, таблиц и графиков, а также поиск в интернете и «анализ информации и файлов». Компания также просит протестировать, как приложение запоминает предыдущие диалоги.В будущем в него добавят больше функций, одной из них станет Desktop Intelligence, отмечает Гурман. Она позволит Gemini «видеть» информацию на экране и использовать для ответов данные из других приложений, например, календаря. В документации к приложению говорится, что оно будет получать доступ информации «только в момент использования».В январе 2025 года Apple сообщила, что обновлённая Siri будет работать на базе Gemini от Google. До этого Bloomberg со ссылкой на источники писало, что сумма сделки по лицензированию технологии может составить $1 млрд в год.Гурман также писал, Apple представит Siri на базе Gemini в феврале 2026 года, но релиз пока не состоялся.#новости #gemini