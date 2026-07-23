Apple будет ограничивать работу iPhone, купленных по программе лизинга в США, в случае просрочки платежей

Должникам оставят доступ только к звонкам, настройкам, часам, Wallet и App Store.Источники Bloomberg 21 июля 2026 года рассказали, что Apple собирается запустить программу лизинга большинства моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. Она будет называться Apple Upgrade и должна заработать в США 28 июля. Финансовым партнёром компании выступит Klarna.Программа будет работать как подписка: пользователи смогут в том числе оставить устройство себе после аренды или обновить модель. Срок договоров для iPhone и Apple Watch составит 24 месяца, для Mac и iPad — 36 месяцев.Apple также тестирует систему, которая может ограничивать использование купленных по программе устройств, если клиенты задерживают платежи, пишет 9to5mac. В коде бета-версии iOS 27 появился механизм App Managed Features, который позволяет приложению финансового партнёра регулярно проверять статус лизингового договора.Если система определит договор как «проблемный», Apple может перевести iPhone в «режим ограниченного доступа». На устройстве перестанут работать «большинство приложений», за исключением настроек, часов, звонков, «Здоровья», Wallet и App Store.Приложения, которые используются для «важных» действий, — например, «Сообщения» и «Дом» — также могут остаться доступны. Однако набор исключений, «вероятно», будет контролироваться «поставщиком услуг», отмечает издание.При этом «режим ограниченного доступа», «похоже», не отменяет и не приостанавливает действующие подписки, пишет 9to5mac. В результате списания могут продолжаться, даже если доступ к приложению заблокирован.#новости #iphone