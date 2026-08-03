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Таня Боброва
Apple

ФАС завела дело против Apple — компания не исполнила предупреждение о предустановке на iOS-устройства нацмессенджера и российского магазина приложений

Регулятор выдал предупреждение компании в начале июля 2026 года.

Источник: Bloomberg  
Источник: Bloomberg  
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против Apple из-за неполного исполнения предупреждения, пишет РБК со ссылкой на ведомство.
  • ФАС выдала его в июле 2026 года. В качестве основания указала, что на iOS-устройствах по умолчанию установлен иностранный поисковик, а для использования российских систем нужно вручную менять настройки. Это создаёт «дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов» потребителей.
  • Также компания не исполняет требования законодательства о предустановке российского ПО на iPhone и iPad — в частности, «национального мессенджера» и «отечественного магазина приложений», говорили в службе.
  • Теперь в ФАС сообщили, что компания не исполнила предупреждение в части предустановки на iPhone и iPad «национального мессенджера» (выбранный правительством России нацмессенджер — Max, его развивает «дочка» VK) и «отечественного магазина приложений».

В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании.

ФАС России
  • Вместе с тем с 27 июля 2026 года в «обновлённой версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы», сообщила ФАС со ссылкой на Apple.

#новости #apple

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