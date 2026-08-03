ФАС завела дело против Apple — компания не исполнила предупреждение о предустановке на iOS-устройства нацмессенджера и российского магазина приложений

Регулятор выдал предупреждение компании в начале июля 2026 года.Источник: Bloomberg Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против Apple из-за неполного исполнения предупреждения, пишет РБК со ссылкой на ведомство.ФАС выдала его в июле 2026 года. В качестве основания указала, что на iOS-устройствах по умолчанию установлен иностранный поисковик, а для использования российских систем нужно вручную менять настройки. Это создаёт «дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов» потребителей.Также компания не исполняет требования законодательства о предустановке российского ПО на iPhone и iPad — в частности, «национального мессенджера» и «отечественного магазина приложений», говорили в службе.Теперь в ФАС сообщили, что компания не исполнила предупреждение в части предустановки на iPhone и iPad «национального мессенджера» (выбранный правительством России нацмессенджер — Max, его развивает «дочка» VK) и «отечественного магазина приложений».В соответствии с Законом о защите конкуренции и ранее сложившейся правоприменительной практикой в отношении Apple, которая была подтверждена судебными инстанциями, служба возбудила дело в отношении компании.ФАС РоссииВместе с тем с 27 июля 2026 года в «обновлённой версии программного обеспечения реализована возможность предустановки российской поисковой системы», сообщила ФАС со ссылкой на Apple.В конце июня 2026 года в ФАС обратилось Минцифры — после удаления приложений VK из App Store и из-за невыполнения Apple закона о предустановке RuStore на смартфоны и планшеты и закона об отечественном поисковике.#новости #apple