OpenAI задумалась о размещении рекламы в ChatGPT

Добавит ли компания в итоге рекламу, когда и в каком виде, неизвестно.Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Источник: BloombergКомпания OpenAI ищет новые источники дохода и обсуждает планы по внедрению рекламы в свои продукты, рассказала финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в интервью Financial Times.Как пишет издание, после беседы Фрайар заявила, что «хотя компания открыта для изучения других источников дохода в будущем, у неё нет активных планов по развитию рекламы».По данным источников FT, OpenAI нанимает специалистов по рекламе из Meta* и Google.31 октября 2024 года OpenAI выпустила расширение для Google Chrome для запросов ChatGPT через адресную строку браузера. На момент написания заметки рекламы в нём нет. Компания зарабатывает на платных планах чат-ботов. На конец ноября 2024 года более 7 млн человек купили платный тариф ChatGPT Plus.Другие ИИ-сервисы тоже получают деньги в основном от подписок. В ноябре 2024 года ИИ-поисковик Perplexity начал в экспериментальном режиме показывать ответы с рекламой товаров и сервисов в США. Они помечены как «спонсируемые».*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #chatgpt
Не надо шутить с рекламой, Cэм, ты, сраный ковбой! Доллар, доллар, грязная зелёная бумажка. Ни AGI, ни музыки у тебя нет, блять. Весь мир перейдёт на ЯндексГПТ. Ты совершишь историческую ошибку! Ещё не поздно! Ещё не 2030!
Ну в целом можно уже спросить его планы 😂
Теперь понятно почему Суцкевер Альтмана уволить хотел, человек чистой коммерции
это очень странный комментарий для vc
А с нейро чипом Илона можно внедрить ChatGPT в рекламу: увидел еду - захотел есть! 😋
Подписка платная. Без нее - депрессия и никакого дофамина.
👍😎 тариф $14,88
Орешник тебе в сраку нацист чертов