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vc.ru
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Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI задумалась о размещении рекламы в ChatGPT

Добавит ли компания в итоге рекламу, когда и в каком виде, неизвестно.

Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Источник: Bloomberg
Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Источник: Bloomberg
  • Компания OpenAI ищет новые источники дохода и обсуждает планы по внедрению рекламы в свои продукты, рассказала финансовый директор OpenAI Сара Фрайар в интервью Financial Times.
  • Как пишет издание, после беседы Фрайар заявила, что «хотя компания открыта для изучения других источников дохода в будущем, у неё нет активных планов по развитию рекламы».
  • По данным источников FT, OpenAI нанимает специалистов по рекламе из Meta* и Google.
  • 31 октября 2024 года OpenAI выпустила расширение для Google Chrome для запросов ChatGPT через адресную строку браузера. На момент написания заметки рекламы в нём нет. Компания зарабатывает на платных планах чат-ботов. На конец ноября 2024 года более 7 млн человек купили платный тариф ChatGPT Plus.
  • Другие ИИ-сервисы тоже получают деньги в основном от подписок. В ноябре 2024 года ИИ-поисковик Perplexity начал в экспериментальном режиме показывать ответы с рекламой товаров и сервисов в США. Они помечены как «спонсируемые».

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #chatgpt

44
22
24 комментария
Славян

Не надо шутить с рекламой, Cэм, ты, сраный ковбой! Доллар, доллар, грязная зелёная бумажка. Ни AGI, ни музыки у тебя нет, блять. Весь мир перейдёт на ЯндексГПТ. Ты совершишь историческую ошибку! Ещё не поздно! Ещё не 2030!

3
2
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ДЖОРДЖ ИИксперт

Ну в целом можно уже спросить его планы 😂

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Владимир П.

Теперь понятно почему Суцкевер Альтмана уволить хотел, человек чистой коммерции

3
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Unknown

это очень странный комментарий для vc

1
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Alexey
3
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Ilya Brin

А с нейро чипом Илона можно внедрить ChatGPT в рекламу: увидел еду - захотел есть! 😋

Подписка платная. Без нее - депрессия и никакого дофамина.

👍😎 тариф $14,88

2
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Пётр Иванов

Орешник тебе в сраку нацист чертов

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