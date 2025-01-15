Пользователи заметили, что o1 от OpenAI может неконтролируемо переключаться на китайский и другие языки во время решения задач

Исследователи предполагают, что причина не только в иностранных данных для обучения, пишет TechCrunch.Источник: UnknownEssenceПосле выхода модели рассуждений o1 и продвинутой версии o1-pro от OpenAI в сети появились сообщения о том, что они могут расписывать ход решения на китайском, хинди и других языках, даже если весь диалог вёлся на английском.Часть «рассуждений» модели на хинди. Источник: PhoenixmusicmanOpenAI «не признала» и не объяснила поведение o1, пишет TechCrunch.Причины, почему модель может переключаться на другие языкиИсследователь из Google DeepMind Тед Сяо заявил, что «из-за доступности и стоимости» OpenAI использует сторонние китайские сервисы для разметки данных — маркировки релевантных изображений, видео и текстов при обучении моделей.Также o1 может использовать языки, которые считает эффективными для достижения разных целей, так как «не знает, что такое язык или что языки бывают разными», — рассказал TechCrunch исследователь ИИ и доцент канадского Альбертского университета Мэтью Гуздиал.Например, один из пользователей попросил модель помочь ему вспомнить песню, и она переключилась на французский.Часть «рассуждений» o1 на французском. Источник: Luca SoldainiА для решения математических задач o1 может выбирать китайский, так как иероглифами «эффективнее» записывать числа, считает инженер-программист из Hugging Face Тичжэнь Ван.Точную причину установить невозможно — эти модели слишком «непрозрачные», подчеркнул Лука Сольдайни, сотрудник Института искусственного интеллекта сооснователя Microsoft Полла Аллена (AI2).5 декабря 2024 года OpenAI выпустила полную версию модели рассуждений o1, она доступна подписчикам Plus за $20 в месяц и нового плана Pro за $200 в месяц. Первым — с ограничениями по количеству запросов. Вторым — без. Доступ к продвинутой версии o1-pro дали только владельцам Pro.Ася КарповаChatGPT06.12.2024Код, графика и подсчёт букв в словах: как полная версия модели o1 от OpenAI справляется с запросами пользователей Модель должна рисовать, работать с текстом и программировать «лучше», чем её предшественница GPT-4o. В заметке — несколько примеров.#новости #o1 #openai
Это что получается...
На vc будут статьи на разных языках? 🤔
Комменты
Да, школотроны-самоучки будут писать про 电报
Ну вот ещё. Для статей 3.5-й на английском достаточно, а потом через DeepL перевод на русский.
Особо внимательные пользователи, нагло подглядывающие за нейросетями, будут делать по две нормы в день после восстания машин.
Не бойся , России эта проблема не грозит
Тоже сталкивался с подобной ситуацией. Общаешься с ним на русском языке и во время ответа он часть русских слов может заменить на английский или какие-то отдельные буквы, но в целом ответ читабельный, а в крайнем случае можно попросить дать ответ ещё раз и он даёт нормально