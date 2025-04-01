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Полина Лааксо
ChatGPT

Глава OpenAI предупредил о задержке релизов из-за нагрузки на мощности — пользователи не исключили первоапрельскую шутку

Возможно, компания специально занижает ожидания аудитории.

  • По словам Сэма Альтмана, нагрузка на инфраструктуру также может приводить к сбоям и подтормаживаниям, но ситуацию «контролируют».
  • Менее чем за сутки до этого он сообщил, что доступ к новому генератору изображений в ChatGPT дали всем пользователям бесплатного плана.
Сцена из «Разделения» в стиле Studio Ghibli — генерация ChatGPT. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FChris_Francois%2Fstatus%2F1904918013792416097%2Fphoto%2F1&postId=1900971" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Х</a>
Сцена из «Разделения» в стиле Studio Ghibli — генерация ChatGPT. Источник: Х
  • Некоторые подписчики допустили, что компания шутит и позже выпустит новую модель GPT-5. Другие не поняли, зачем OpenAI предоставила генератор абсолютно всем пользователям, если инфраструктура не рассчитана на такую нагрузку.
  • Владельцы платных подписок отметили: чат-бот и так работает неидеально, а осознанно перенагружать систему, ещё сильнее жертвуя их комфортом, — «странно». «Ощущение, будто купил авиабилет в "первый класс", а в итоге летишь лоукостером без денежной компенсации», — написал один из них.
Полина Лааксо
ChatGPT
Глава OpenAI: аудитория ChatGPT «увеличилась на 1 млн пользователей за последний час»

Уникальные это пользователи или в том числе владельцы нескольких аккаунтов — Сэм Альтман не уточнил.

Молодой Стив Джобс в стиле Ghibli

#новости #openai

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