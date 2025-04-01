Глава OpenAI предупредил о задержке релизов из-за нагрузки на мощности — пользователи не исключили первоапрельскую шутку

Возможно, компания специально занижает ожидания аудитории.По словам Сэма Альтмана, нагрузка на инфраструктуру также может приводить к сбоям и подтормаживаниям, но ситуацию «контролируют».Менее чем за сутки до этого он сообщил, что доступ к новому генератору изображений в ChatGPT дали всем пользователям бесплатного плана.Сцена из «Разделения» в стиле Studio Ghibli — генерация ChatGPT. Источник: ХНекоторые подписчики допустили, что компания шутит и позже выпустит новую модель GPT-5. Другие не поняли, зачем OpenAI предоставила генератор абсолютно всем пользователям, если инфраструктура не рассчитана на такую нагрузку.Владельцы платных подписок отметили: чат-бот и так работает неидеально, а осознанно перенагружать систему, ещё сильнее жертвуя их комфортом, — «странно». «Ощущение, будто купил авиабилет в "первый класс", а в итоге летишь лоукостером без денежной компенсации», — написал один из них.Полина ЛааксоChatGPTвчераГлава OpenAI: аудитория ChatGPT «увеличилась на 1 млн пользователей за последний час» Уникальные это пользователи или в том числе владельцы нескольких аккаунтов — Сэм Альтман не уточнил.#новости #openai