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vc.ru
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Полина Лааксо
ChatGPT

В ChatGPT добавили раздел Library — там будут храниться сгенерированные пользователем изображения

Он доступен владельцам всех подписок, в том числе бесплатной.

  • Как на сайте, так и в приложениях на iOS и Android, рассказала OpenAI. Найти раздел можно в верхней части левого бокового меню.
  • Компания уточнила: в Library появятся только те изображения, что пользователь создавал с помощью нового генератора в GPT‑4o. Все они должны подгрузиться в течение «пары дней». Генераций, сделанных с DALL-E, там не будет.
Слева — то, как выглядит «библиотека» изображений в приложениях
Слева — то, как выглядит «библиотека» изображений в приложениях
  • При клике на любую картинку в «библиотеке» появится кнопка «Редактировать изображение». Если на неё нажать, ChatGPT попросит описать, что нужно добавить или удалить. Получив запрос, запустит генерацию в ранее созданном чате с этим же изображением.
  • Чтобы убрать картинку из раздела, придётся навсегда удалить сам диалог, в котором бот её «отрисовал».
Картинки можно листать в формате «карусели». Скриншот vc.ru
Картинки можно листать в формате «карусели». Скриншот vc.ru
Так чат-бот справился с просьбой сделать уже сгенерированное квадратное изображение шире. Генерация vc.ru
Так чат-бот справился с просьбой сделать уже сгенерированное квадратное изображение шире. Генерация vc.ru

#новости #openai #chatgpt

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