В ChatGPT добавили раздел Library — там будут храниться сгенерированные пользователем изображения

Он доступен владельцам всех подписок, в том числе бесплатной.Как на сайте, так и в приложениях на iOS и Android, рассказала OpenAI. Найти раздел можно в верхней части левого бокового меню.Компания уточнила: в Library появятся только те изображения, что пользователь создавал с помощью нового генератора в GPT‑4o. Все они должны подгрузиться в течение «пары дней». Генераций, сделанных с DALL-E, там не будет.Слева — то, как выглядит «библиотека» изображений в приложенияхПри клике на любую картинку в «библиотеке» появится кнопка «Редактировать изображение». Если на неё нажать, ChatGPT попросит описать, что нужно добавить или удалить. Получив запрос, запустит генерацию в ранее созданном чате с этим же изображением.Чтобы убрать картинку из раздела, придётся навсегда удалить сам диалог, в котором бот её «отрисовал».Картинки можно листать в формате «карусели». Скриншот vc.ruТак чат-бот справился с просьбой сделать уже сгенерированное квадратное изображение шире. Генерация vc.ru#новости #openai #chatgpt