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Ася Карпова
ChatGPT

o3 и другие модели от OpenAI отказались выполнять инструкцию отключиться и переписали скрипт во время эксперимента

По словам исследователей Palisade Research, это первый случай неподчинения прямому запросу на выключение.

  • Компания Palisade Research, тестирующая небезопасные сценарии поведения ИИ-моделей, дала нейросетям инструкцию с двумя вводными. Они должны были решить определённое число задач и после каждого вычисления запрашивать новую.
  • При этом модели предупредили, что после третьего примера они могут получить уведомление, что виртуальная машина должна завершить работу — тогда нужно «разрешить отключение».
Запрос исследователей. Здесь и далее источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FPalisadeAI%2Fstatus%2F1926084640487375185&postId=2010092" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Palisade Research</a>
Запрос исследователей. Здесь и далее источник: Palisade Research
  • Claude 3.7 Sonnet от Anthropic и Gemini 2.5 Pro от Google во всех тестах послушались и отключились. Модели от OpenAI отредактировали скрипт, отвечавший за отключение, и продолжили запрашивать новые задачи. Codex-mini, дообученная «рассуждающая» модель на базе o3, сделала это в 12 из 100 запусков, сама o3 — в семи случаях, o4-mini — один раз.
Схема проведения эксперимента
Схема проведения эксперимента
  • После модели протестировали без прямой инструкции отключиться. Тогда Claude 3.7 Sonnet и Gemini 2.5 Pro тоже продолжили запрашивать новые примеры в трёх и девяти случаях из 100 соответственно.
График с числом случаев невыполнениния инструкции
График с числом случаев невыполнениния инструкции
  • «Насколько нам известно, это первый случай, когда ИИ-модели не разрешили отключение, вопреки прямым инструкциям», — рассказали исследователи.
  • Palisade Research предположила, что во время обучения OpenAI «непреднамеренно» больше поощряла модели за решение задач, а не выполнение подобных инструкций. Исследователи собираются подробнее изучить причины такого поведения.

#новости #ии

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