По словам исследователей Palisade Research, это первый случай неподчинения прямому запросу на выключение.Компания Palisade Research, тестирующая небезопасные сценарии поведения ИИ-моделей, дала нейросетям инструкцию с двумя вводными. Они должны были решить определённое число задач и после каждого вычисления запрашивать новую.При этом модели предупредили, что после третьего примера они могут получить уведомление, что виртуальная машина должна завершить работу — тогда нужно «разрешить отключение».Запрос исследователей. Здесь и далее источник: Palisade ResearchClaude 3.7 Sonnet от Anthropic и Gemini 2.5 Pro от Google во всех тестах послушались и отключились. Модели от OpenAI отредактировали скрипт, отвечавший за отключение, и продолжили запрашивать новые задачи. Codex-mini, дообученная «рассуждающая» модель на базе o3, сделала это в 12 из 100 запусков, сама o3 — в семи случаях, o4-mini — один раз.Схема проведения экспериментаПосле модели протестировали без прямой инструкции отключиться. Тогда Claude 3.7 Sonnet и Gemini 2.5 Pro тоже продолжили запрашивать новые примеры в трёх и девяти случаях из 100 соответственно.График с числом случаев невыполнениния инструкции«Насколько нам известно, это первый случай, когда ИИ-модели не разрешили отключение, вопреки прямым инструкциям», — рассказали исследователи.Palisade Research предположила, что во время обучения OpenAI «непреднамеренно» больше поощряла модели за решение задач, а не выполнение подобных инструкций. Исследователи собираются подробнее изучить причины такого поведения.#новости #ии