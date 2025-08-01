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Полина Лааксо
ChatGPT

OpenAI отключила функцию, которая позволяла поисковикам индексировать публичные ссылки на чаты с ChatGPT

И «работает над удалением уже проиндексированного контента» из поисковых выдач.

  • В поиске показывались только те диалоги с ChatGPT, которые зарегистрированные пользователи сами сделали доступными другим.
  • Для этого нужно было сначала нажать на кнопку «Поделиться», а затем проставить галочку у пункта «Сделать чат доступным для обнаружения». Он изначально сопровождался объяснением, что диалог может показаться в поиске.
Так выглядело окно 
Так выглядело окно 
  • OpenAI рассчитывала, что пользователи смогут находить в Google «полезные беседы», но недооценила риски, что кто-то «случайно» будет «делиться» личными беседами.
  • Мнения аудитории разделились. Одни раскритиковали функцию и поблагодарили компанию за решение отказаться от неё. Другие расстроились, так как использовали эту функциональность при изучении сложных тем вроде нанотехнологий и биотехнологий.
  • Проверить наличие у себя публичных ссылок и удалить их можно в «Настройках». Нужно зайти в раздел «Элементы управления данными» и выбрать блок «Общие ссылки».

#новости

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