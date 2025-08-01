OpenAI отключила функцию, которая позволяла поисковикам индексировать публичные ссылки на чаты с ChatGPT

И «работает над удалением уже проиндексированного контента» из поисковых выдач. В поиске показывались только те диалоги с ChatGPT, которые зарегистрированные пользователи сами сделали доступными другим.Для этого нужно было сначала нажать на кнопку «Поделиться», а затем проставить галочку у пункта «Сделать чат доступным для обнаружения». Он изначально сопровождался объяснением, что диалог может показаться в поиске.Так выглядело окно OpenAI рассчитывала, что пользователи смогут находить в Google «полезные беседы», но недооценила риски, что кто-то «случайно» будет «делиться» личными беседами.Мнения аудитории разделились. Одни раскритиковали функцию и поблагодарили компанию за решение отказаться от неё. Другие расстроились, так как использовали эту функциональность при изучении сложных тем вроде нанотехнологий и биотехнологий.Проверить наличие у себя публичных ссылок и удалить их можно в «Настройках». Нужно зайти в раздел «Элементы управления данными» и выбрать блок «Общие ссылки».#новости