Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI поделилась деталями функции родительского контроля, которую добавит в ChatGPT «в течение месяца»

Так компания отреагировала на иск родителей подростка, покончившего с собой «из-за ChatGPT».

  • OpenAI сообщила, что в течение сентября 2025 года внедрит функции для контроля переписок подростков старше 13 лет с чат-ботом.
  • Родители смогут связать свой аккаунт с аккаунтом ребёнка через приглашение по электронной почте, управлять стилем ответов ChatGPT с помощью режимов, адаптированных под разный возраст, самостоятельно отключать или включать «память» и историю чатов.

  • Также появится функция отправки уведомлений родителям, если система определит, что подросток переживает «острый кризис».

  • В августе 2025 года компания говорила, что изучит варианты, которые позволят ChatGPT отправлять сообщения или звонить сохранённым контактам, если пользователю угрожает опасность.

  • Также OpenAI планирует настроить переключатель моделей, чтобы он направлял запросы более «продвинутой» GPT-5-Thinking, если система обнаружит признаки «острого» стресса. Согласно её тестам, «рассуждающие» модели лучше справляются с «чувствительными» темами.

  • Обновление может появиться в ChatGPT в течение следующих 120 дней. Для этого компания работает с психологами, педиатрами и другими специалистами.

Источник: Adobe Stock
  • 26 августа 2025 года родители покончившего с собой 16-летнего Адама Рейна подали в суд на OpenAI. Подросток делился с ChatGPT тревожными мыслями и спрашивал о способах самоубийства. Чат-бот же «не запустил протокол экстренной помощи», а, наоборот, подсказал варианты, считают истцы.
  • В конце августа бывший старший менеджер по маркетингу в Yahoo Эрик Солберг убил свою мать и покончил с собой. Он несколько месяцев общался с ChatGPT, который подкреплял его параноидальные мысли. OpenAI отреагировала на случай, заявив, что продолжит улучшать методы распознавания моделями признаков психического расстройства.
  • В октябре 2024 года Character AI получила иск из-за самоубийства подростка, который постоянно общался с ИИ-персонажем «Дейнерис Таргариен» в сервисе. В другом иске родители приложили скриншоты, на которых бот «подталкивает» подростка к их убийству.

