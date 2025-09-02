OpenAI поделилась деталями функции родительского контроля, которую добавит в ChatGPT «в течение месяца»

OpenAI сообщила, что в течение сентября 2025 года внедрит функции для контроля переписок подростков старше 13 лет с чат-ботом.

Родители смогут связать свой аккаунт с аккаунтом ребёнка через приглашение по электронной почте, управлять стилем ответов ChatGPT с помощью режимов, адаптированных под разный возраст, самостоятельно отключать или включать «память» и историю чатов.

Также появится функция отправки уведомлений родителям, если система определит, что подросток переживает «острый кризис».

В августе 2025 года компания говорила, что изучит варианты, которые позволят ChatGPT отправлять сообщения или звонить сохранённым контактам, если пользователю угрожает опасность.

Также OpenAI планирует настроить переключатель моделей, чтобы он направлял запросы более «продвинутой» GPT-5-Thinking, если система обнаружит признаки «острого» стресса. Согласно её тестам, «рассуждающие» модели лучше справляются с «чувствительными» темами.