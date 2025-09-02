OpenAI поделилась деталями функции родительского контроля, которую добавит в ChatGPT «в течение месяца»

Так компания отреагировала на иск родителей подростка, покончившего с собой «из-за ChatGPT».OpenAI сообщила, что в течение сентября 2025 года внедрит функции для контроля переписок подростков старше 13 лет с чат-ботом.Родители смогут связать свой аккаунт с аккаунтом ребёнка через приглашение по электронной почте, управлять стилем ответов ChatGPT с помощью режимов, адаптированных под разный возраст, самостоятельно отключать или включать «память» и историю чатов.Также появится функция отправки уведомлений родителям, если система определит, что подросток переживает «острый кризис».В августе 2025 года компания говорила, что изучит варианты, которые позволят ChatGPT отправлять сообщения или звонить сохранённым контактам, если пользователю угрожает опасность.Также OpenAI планирует настроить переключатель моделей, чтобы он направлял запросы более «продвинутой» GPT-5-Thinking, если система обнаружит признаки «острого» стресса. Согласно её тестам, «рассуждающие» модели лучше справляются с «чувствительными» темами.Обновление может появиться в ChatGPT в течение следующих 120 дней. Для этого компания работает с психологами, педиатрами и другими специалистами.Источник: Adobe Stock26 августа 2025 года родители покончившего с собой 16-летнего Адама Рейна подали в суд на OpenAI. Подросток делился с ChatGPT тревожными мыслями и спрашивал о способах самоубийства. Чат-бот же «не запустил протокол экстренной помощи», а, наоборот, подсказал варианты, считают истцы.В конце августа бывший старший менеджер по маркетингу в Yahoo Эрик Солберг убил свою мать и покончил с собой. Он несколько месяцев общался с ChatGPT, который подкреплял его параноидальные мысли. OpenAI отреагировала на случай, заявив, что продолжит улучшать методы распознавания моделями признаков психического расстройства.В октябре 2024 года Character AI получила иск из-за самоубийства подростка, который постоянно общался с ИИ-персонажем «Дейнерис Таргариен» в сервисе. В другом иске родители приложили скриншоты, на которых бот «подталкивает» подростка к их убийству.#новости #chatgpt