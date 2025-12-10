OpenAI добавила поддержку Adobe Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT — они доступны бесплатно

Версии приложений в чат-боте используют ограниченный набор инструментов.Источник: AdobeВсе три приложения можно вызвать значком «собаки» в строке для ввода запроса. Они доступны всем пользователям, в том числе без подписки.Скриншот vc.ruИнтеграция с Photoshop пока позволяет повысить качество загруженной фотографии, изменить яркость, контрастность и экспозицию. Также можно добавить эффекты, например «Свечение», и размыть фон. Среди инструментов нет генеративной заливки для «дорисовки» новых объектов.Получившийся результат можно подредактировать в виджете. Скринкаст vc.ruПри выборе Adobe Express можно прикрепить референс и попросить чат-бота найти готовые дизайны в библиотеке шаблонов. Их можно будет отредактировать и добавить текст. Также есть функция анимации изображений.Скриншот vc.ruС подключением Adobe Acrobat доступно редактирование PDF-файлов, объединение нескольких документов в один, сжатие и конвертация в PDF.Заводить аккаунт в Photoshop чат-бот не требует. Чтобы сохранять дизайны в Adobe Express, понадобится привязать профиль, а для Acrobat — авторизоваться через учётную запись Google. ChatGPT также может выдать предупреждение о региональных ограничениях.В бесплатной версии ChatGPT можно загружать до трёх изображений и до трёх файлов в сутки. По подписке Plus за $20 в месяц — до 50 картинок и столько же файлов каждые три часа.6 октября 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT интеграцию с Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, Zillow, Tripadvisor и Peloton. Инструкции чат-боту можно писать на естественном языке.#новости #adobe