Ася Карпова
ChatGPT

OpenAI добавила поддержку Adobe Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT — они доступны бесплатно

Версии приложений в чат-боте используют ограниченный набор инструментов.

Источник: Adobe
Источник: Adobe
  • Все три приложения можно вызвать значком «собаки» в строке для ввода запроса. Они доступны всем пользователям, в том числе без подписки.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Интеграция с Photoshop пока позволяет повысить качество загруженной фотографии, изменить яркость, контрастность и экспозицию. Также можно добавить эффекты, например «Свечение», и размыть фон. Среди инструментов нет генеративной заливки для «дорисовки» новых объектов.
Получившийся результат можно подредактировать в виджете. Скринкаст vc.ru
  • При выборе Adobe Express можно прикрепить референс и попросить чат-бота найти готовые дизайны в библиотеке шаблонов. Их можно будет отредактировать и добавить текст. Также есть функция анимации изображений.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • С подключением Adobe Acrobat доступно редактирование PDF-файлов, объединение нескольких документов в один, сжатие и конвертация в PDF.
  • Заводить аккаунт в Photoshop чат-бот не требует. Чтобы сохранять дизайны в Adobe Express, понадобится привязать профиль, а для Acrobat — авторизоваться через учётную запись Google. ChatGPT также может выдать предупреждение о региональных ограничениях.
  • В бесплатной версии ChatGPT можно загружать до трёх изображений и до трёх файлов в сутки. По подписке Plus за $20 в месяц — до 50 картинок и столько же файлов каждые три часа.
  • 6 октября 2025 года OpenAI добавила в ChatGPT интеграцию с Booking.com, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Spotify, Zillow, Tripadvisor и Peloton. Инструкции чат-боту можно писать на естественном языке.

#новости #adobe

