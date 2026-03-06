OpenAI выпустила расширение ChatGPT для Excel на базе GPT-5.4

OpenAI представила бета-версию плагина ChatGPT for Excel для таблиц. Он работает на базе последней модели компании GPT-5.4, которую выпустили 5 марта 2026 года.

Помощник может создавать таблицы с нуля, форматировать и дополнять существующие, визуализировать данные. В чате на боковой панели можно писать текстовые запросы и присылать документы с данными для обработки. Помощнику также предлагают задавать вопросы по формулам или содержанию таблицы — он сформирует сводки по вкладкам.