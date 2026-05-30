В ChatGPT добавили оглавления в длинных чатах

Для этого в переписке должно быть не менее пяти запросов.Оглавление располагается справа у полосы прокрутки. Источник: OpenAIОб обновлении рассказала OpenAI. Оглавление появится в чате, как только пользователь отправит боту пятый по счёту промпт. В старых, где и так было как минимум пять запросов, оно должно сформироваться постфактум.Названия «глав» кликабельные и повторяют начало промптов. Отредактировать их нельзя.По наблюдениям одного из подписчиков, в чатах из «Проектов» содержаний нет. Но если убрать их из «проекта», содержание появится, проверил редактор vc.ru.Где доступна функция, компания не уточнила. Например, на сайте в десктопном браузере она есть, а в мобильном отсутствует.В марте 2026 года в ChatGPT появилась «Библиотека» — раздел со всеми файлами, которые пользователь загружал в чаты. Оттуда же их можно скачать или повторно подгрузить в запрос.Стереть файл удалением чата не получится — придётся делать это вручную в самой библиотеке. Файлы из временных переписок не сохраняются.#новости