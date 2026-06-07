FT: OpenAI запланировала крупнейшую переработку ChatGPT с момента его запуска в 2022 году

Компания намерена превратить чат-бота в «суперапп», чтобы увеличить выручку перед размещением на бирже. Источник: BloombergOpenAI с помощью обновлённого интерфейса будет «подталкивать» потребителей к использованию ИИ-агентов, инструментов для кодинга, генерации изображений и приложений внешних партнёров, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Изменения начнут появляться в приложении и веб-версии в «ближайшие недели».Компания вынуждена искать новые источники роста в преддверии IPO, запланированного на осень 2026 года, отмечает издание. OpenAI сталкивается с растущим давлением — ей нужно увеличивать выручку и продемонстрировать инвесторам «путь к прибыльности».Руководство OpenAI рассматривает ChatGPT как «входную точку» для знакомства пользователей с «более ценными продуктами». Среди них, например, Codex, большинство пользователей которого использует платную подписку.Кроме того, в ChatGPT появятся приложения от партнёров — например, Canva и Booking.com. Также компания продолжит ориентироваться на корпоративных клиентов, на которых приходится около 40% выручки. К концу 2026 года OpenAI планирует довести этот показатель до 50%.В марте 2026 года WSJ писало, что OpenAI запланировала объединить ChatGPT, ИИ-агента Codex и браузер Atlas в «суперприложение» для ПК. Так компания хотела «упростить» пользовательский опыт, и сконцентрировать ресурсы вокруг единого продукта, чтобы эффективней конкурировать с Anthropic.OpenAI рассчитывает провести первичное размещение на бирже в сентябре 2026 года, писало WSJ. В апреле 2026-го компания закрыла раунд финансирования на $122 млрд при оценке в $852 млрд.#новости #openai #chatgpt